Majoituspalveluketju Unity on nimittänyt matkailualan vahvan digiosaajan kaupalliseksi johtajakseen

Vuosi sitten Suomeen rantautunut Pohjoismainen majoitusketju Unity on nimittänyt uuden kaupallisen johtajan (Commercial Manager) kehittämään Suomen myyntiä ja uusasiakashankintaa. Linda Tuohimaa siirtyy uusiin tehtäviin asuntosijoitusyhtiö Saton Head of Digital Sales -paikalta, jossa hän on keskittynyt erityisesti digitaaliseen myyntikanavien optimointiiin. Sitä ennen hän on toiminut myyntitehtävissä muun muassa Finnairilla ja Restel Oy:lla. Tuohimaalla on yli kymmenen vuoden kokemus matkailualalta, ja hän on kerryttänyt itselleen vahvaa osaamista erityisesti matkailun b2b- ja b2c-myynnistä ja digimarkkinoinnista.

Matkailuala on kamppaillut erilaisten haasteiden kanssa viime vuosina, ja epävarmuutta on koronan jälkeen aiheuttanut muun muassa vaikea globaali taloustilanne ja inflaatio. Tuohimaa näkee, että matkailualalla selviävät nyt ne yritykset, jotka pystyvät uudistamaan toimintaansa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja hyödyntämään digitaalisia kanavia tehokkaasti osana myyntiä ja markkinointia.

“Matkailuala on ristiaallokossa: samaan aikaan kun matkailualaa on varjostanut epävarmuus ja siitä johtuva ennakoimattomuus, esimerkiksi tietotyöläiset ympäri maailmaa etsivät jatkuvasti uusia ja inspiroivia paikkoja tehdä töitä ja verkostoitua. Myös yritykset etsivät osaajia entistä kansainvälisemmin. Unityn tyyppiset, asumisen, työskentelyn ja monipuoliset palveluratkaisut nerokkaalla tavalla yhdistävät konseptit ovat Suomessa vielä varsin tuntemattomia, mutta tarpeita näille toimijoille on tulevaisuudessa varmasti entistä enemmän”, tuore kaupallinen johtaja Linda Tuohimaa kertoo.

Paikallisuus ja sesongit korostuvat matkailumarkkinoinnissa aikaisempaa enemmän

Unitylla on tällä hetkellä toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Asukkaita on moneen lähtöön Suomeen tulleista kansainvälisistä projektityöntekijöistä tai diginomadeista matkailijoihin ja kotikaupungissaan lomaileviin “staycation”-vierailijoihin. Monipuolisen asiakaskunnan ylläpitäminen korostaa tarpeiden tunnistamisen ja sesonkien merkitystä myynnissä ja markkinoinnissa.

“Alueelle ja kohderyhmille ominaisten piirteiden lisäksi sesongeilla on erittäin suuri merkitys matkailumarkkinoinnissa. Täytyy miettiä mitkä asiat ja ilmiöt puhuttavat paikallisesti ja milloin on oikea aika tavoitella uusia yritysasiakkaita tai syyslomaa suunnittelevia matkailijoita. Myös hakukoneilla on suuri merkitys matkailijoiden ja b2b-asiakkaiden tavoittamisessa, sekä orgaanisesti että maksetun mainonnan näkökulmasta”, Tuohimaa sanoo.

“Unity on ensimmäisen vuoden aikana herättänyt paljon kiinnostusta sekä Helsingissä että Tampereella, mutta uskon, että meillä on vielä paljon enemmän otettavaa kummassakin kaupungissa. Lindalla on pitkä kokemus matkailualan myynnin ja markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta – on ilo saada hänet mukaan tiimiin”, kertoo Unityn Suomen maajohtaja Tina Kaikkonen.

Tuohimaa on aloittanut uudet työtehtävänsä tänään maanantaina 14.8.