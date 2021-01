Makasiinirannan kehittämiseen toivotaan kaupunkilaisilta näkemyksiä

Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 lumikuormaa 22.1.2021 12:07:41 EET | Tiedote

Lumityöt jatkuvat Helsingissä kiivaana. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä tulevat pää- ja joukkoliikennekadut on aurattu, asuinkatuja on edelleen paljon kesken. Lumenputsausta tehdään nyt kaikilla kaduilla. Tähän mennessä kaupungin lumenvastaanottopaikoille on tuotu noin 30 000 kuormaa lunta, mikä on jo yli puolet normaalien lumitalvien määrästä.