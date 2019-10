Makia & Alvar Aalto -säätiö yhteistyöhön – ainutlaatuinen mallisto myyntiin 15.10.

Makia Clothing ja Alvar Aalto -säätiö ovat yhdistäneet voimansa yhteistyön merkeissä. Makia on suunnitellut Alvar Aallon töistä inspiroituneen ainutlaatuisen vaatemalliston.

Alvar Aalto (1898–1976) on todellinen modernin arkkitehtuurin ikoni, joka jätti lähtemättömän jälkensä arkkitehtuurin ja muotoilun historiaan. Hänen töitään korosti kyky luoda rakenteita, jotka ovat niin käytännöllisiä kuin käyttäjäläheisiäkin. Lisäksi niistä huokuvat luonnonläheisyys ja äärimmilleen hiotut yksityiskohdat.

Yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön kanssa Makia on tutkinut Alvar Aallon arkkitehtuuritoimiston arkistoja, joiden pohjalta yhteistyömallisto on rakentunut. Mallisto on tulkinta Alvar Aallon töistä ja samalla kunnioitus hänen jättämäänsä kulttuuriperintöä kohtaan.

“Alvar Aallon tuottaman kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ei ole koskaan ollut niin innostavaa, kuin nyt Makia-yhteistyön merkeissä. Nuorten kiinnostus Makian vaatetuotteisiin sekä Aallon arkkitehtuuriin ja muotoiluun on riemastuttava asia jo sinällään, mutta nyt pääsemme testaamaan, mitä yhteistyö voi tuoda tullessaan. Nyt ei ole tarkoitus pitää puheita, vaan tehdä laadukkaita tuotteita”, kertoo Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh.