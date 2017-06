Mäkiautopeli kurvaa Japaniin - suomalaisyhtiö nostaa nimeään

Fingersoft on vuonna 2012 perustettu suomalainen pelinkehittäjä ja julkaisija, joka luo hauskaa sisältöä mobiililaitteille. Hill Climb Racing -peleistään tunnetun Fingersoftin pelejä on ladattu maailmanlaajuisesti yhteensä yli 700 miljoonaa kertaa. Vuoden 2016 lopussa julkaistu Hill Climb Racing 2 -peli on saavuttanut yli 80 miljoonaa latausta. Muita Fingersoftin julkaisemia pelejä ovat muun muassa Make More!, Fast Like a Fox ja Fail Hard.