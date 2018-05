Mäkisalo-Ropponen: Muistisairaat tarvitsevat yhteisökoteja

SDP:n kansanedustaja, Muistiliiton puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen vaatii yhteisökoteihin panostamista. Yhteisökoti on inhimillisen asumisen vaihtoehto silloin, kun ikäihmisen kotona asuminen ei ole enää mahdollista.

- Viime viikkoina on paljon puhuttu kotihoidon kriisistä. Ministeri Saarikko on myös myöntänyt, ettei tilanne kotihoidossa ole hyvä. Henkilökuntaa on liian vähän ja heillä on entistä vähemmän aikaa asiakkaille. Lisäksi kotona asuu paljon ikäihmisiä, joiden ei ole enää inhimillistä asua omassa kodissaan. Muistisairauden edetessä monelle yksinasuvalle yhteisökoti olisi monella tapaa inhimillisesti ja parempi asuinpaikka, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Mäkisalo-Ropposen mielestä nyt on vihdoin herättävä asian vakavuuteen. Hoitoa ja hoivaa tarjoavia laitospaikkoja on vähennetty, eikä yhteisökoteja ole rakennettu riittävästi.

- Muistisairaat eivät tarvitse laitoshoitoa vaan kodin, jossa on ympäri vuorokauden saatavilla hoivaa ja apua. Myös Muistiliiton viesti asiasta on pysynyt samana usean vuoden ajan. Tehostettu palveluasuminen on myös kotona asumista – ei laitoshoitoa. Yhteisökodissa pitää olla mahdollisuus elää mahdollisimman oman näköistä elämää.

Muistiliitto on yhdessä Hoitotyön tutkimussäätiön (HOTUS) kanssa laatimassa tutkimusnäyttöön perustuvia kriteereitä siihen, milloin kotona asuvan muistisairaan kohdalla tulisi ryhtyä pohtimaan yhteisökotiin muuttamista.

- Toivottavasti kriteeristön valmistuttua voidaan lopettaa tämä turha eipäs-juupas keskustelu. Kokonaan toinen keskustelun aihe tietenkin on, ovatko kaikki tehostetun palaveluasumisen paikat kodinomaisia yhteisökoteja vai onko niihin pesiytynyt liikaa laitoskulttuuria, päättää Mäkisalo-Ropponen.

