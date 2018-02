Maksuhäiriö ei ole vuokrasuhteen este

Aiemmat maksuhäiriöt eivät välttämättä ole este onnistuneelle vuokrasuhteelle. Selvä enemmistö kaikista vuokrasuhteista sujuu ilman isompia ongelmia, mutta välttääkseen myöhemmät haasteet vuokranantajan kannattaa valita vuokralainen huolella.

Vuokralaisen maksukyky on tärkeä selvittää ennen vuokraamista. Yksinkertaisin tapa varmistua siitä on tarkistaa luottotiedot. Vuokranantajan on syytä tarkistaa luottotiedot aina itse ja varmistaa samalla vuokralaisehdokkaan henkilöllisyys.

- Vastaan on tullut jopa tapauksia, jossa vuokralainen on toimittanut kokonaan väärät henkilötiedot tai väärennettyjä luotto- tai palkkatietoja, muistuttaa Suomen Vuokranantajien päälakimies Sanna Hughes.

Aikaisemmat maksuhäiriöt eivät automaattisesti ole este hyvälle ja toimivalle vuokrasuhteelle. Maksuhäiriöiden määrään ja laatuun kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota ja keskustella niistä avoimesti. Jos maksuhäiriömerkintöjä ei ole kovin monta ja rästejä on säännöllisesti maksettu takaisin, voi tarjolla olla hyvä vuokralainen. Vuokranantajan hälytyskellojen tulisi kuitenkin soida viimeistään silloin, jos velkojina on yksityishenkilöitä, perintätoimistoja tai vuokrataloyhtiöitä ja maksuhäiriömerkinnät ovat tuoreita.

Luottotietojen tarkistamisen lisäksi vuokralaisehdokas kannattaa aina tavata henkilökohtaisesti ja selvittää maksukykyä kysymällä tietoja tämän opiskelu- ja työtilanteesta sekä tulotasosta. Vuokralaisehdokkaalta voi myös kysyä, miten hän suhtautuisi siihen, että vuokranantaja ottaa yhteyttä edelliseen vuokranantajaan.

Takaaja antaa lisäturvaa

Jos vuokralaisella on maksuhäiriöitä, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota vuokrasopimuksen vakuuteen. Vuokralaiselta voi edellyttää enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan vakuuden antamista. Käteisvakuuden sijaan tai sen lisäksi vuokrasopimuksen velvoitteiden laiminlyönnin varalle voidaan antaa takaus. Takauksen enimmäismäärää ei ole rajoitettu samalla tavalla kuin vuokralaisen antaman vakuuden, joten se tuottaa vuokranantajalle kohtuullisen hyvän turvan. Takaajaa käytettäessäkin kannattaa vuokralaiselta itseltäänkin pyytää edes pieni rahavakuus. Myös takauksen antajan maksukyky ja luottotiedot kannattaa varmistaa.

Henkilö, jolla on aiempia maksuhäiriöitä, voi parhaimmillaan olla hyvin sitoutunut ja pitkäaikainen vuokralainen.

- Onnistuneen vuokralaisvalinnan jälkeen koko vuokrasuhde onnistuu huomattavasti todennäköisemmin. Tällöin vuokralaisen taustojen tarkistamiseen käytetty aika tuottaa itsensä moninkertaisesti takaisin, Hughes tiivistää.