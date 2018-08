Maksuton benji ja bileet maauimalassa – Espoo tarjoaa nuorilleen makeita elämyksiä

Elokuinen Espoo tarjoaa yli 13-vuotiaille nuorilleen kaksi huikeaa tapahtumaa. Matinkylän rannassa Beach Dayn 11.8. ja Leppävaaran maauimalassa bileet 25.8.

Ensimmäinen tapahtuma on Matinkylän rannalla lauantaina 11.8. klo 13-18 järjestettävä Beach Day, jossa kokeiltavana on mm. SUP-lautailua, Slacklinella tasapainoilua ja sumopainia. Hurjapäisimmillä 15-18 -vuotiailla on myös mahdollisuus kokea benji-hyppy! Tapahtuma aktiviteetteineen on maksuton, mutta lettuja varten kannattaa varata mukaan pikkurahaa.

”Viime keväänä Matinkylä-Olarin kahdeksasluokkalaiset pääsivät ManiMiitissä, eli osallistuvassa budjetoinnissa, vaikuttamaan nuorisopalveluiden rahojen käyttöön. Rantatapahtuma on yksi nuorten ideoista, jonka he äänestivät toteutettavaksi”, kertoo nuorisonohjaaja Julia Uusikari Matinkylän monitoimitalolta. ”Alueen nuorista osa on myös toteuttamassa tapahtumaa, mutta kyllä kaikki ehtivät myös kokeilemaan aktiviteetteja, joita jo innolla odottavat”, hymyilee Uusikari.

Toinen tapahtumista järjestetään Espoo-päivänä, lauantaina 25.8. klo 17-22 Leppävaaran maauimalassa. Nuorten maauimalabileisiin pääsevät ainoastaan yläkoululaiset. Myös maauimalan tapahtuma on maksuton ja siellä on mm. wibit-rata, vesidisco, monenlaista pelailua, hodaribaari sekä juomatarjoilua.

”Meillä on tänä vuonna esillä vesiliikuntateema ja halusimme järjestää myös jotain erityisesti nuorille suunnattua”, valottaa liikunnanohjaaja Mia Bäck maauimalabileiden taustaa. ”Nuorilla on nyt ihan ainutlaatuinen tilaisuus vallata koko maauimala! Vaikka maauimalaan pääsevät klo 17 jälkeen vain nuoret, on uimahallin puoli avoinna normaalisti.”