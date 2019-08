Maksutonta pysäköintiä jatketaan Kauppahallinkujalla

Kauppahallinkujan maksutonta pysäköintiä Vaasan keskustassa jatketaan vuoden loppuun saakka. Kauppahallin takana sijaitsevalla parkkialueella voi kokeilun aikana pysäköidä autonsa maksutta kaksi tuntia pysäköintikiekolla.

Ensimmäinen kokeilujakso toteutettiin 3.6.-4.8., ja nyt maksutonta pysäköintiä jatketaan 31.12.2019 saakka.

- Kauppahallin yrittäjiltä on saatu hyvää palautetta, ja jatkoa on toivottu. Toisaalta pysäköityjen autojen vaihtuvuus on ollut heikkoa eli pysäköintikiekkoa on käytetty alueella virheellisesti pitkäaikaiseen pysäköintiin, kertoo liikennesuunnittelupäällikkö Pertti Hällilä.

Kauppahallinkujan ilmainen pysäköinti on tarkoitettu nimenomaan keskustassa asiointia varten, ei pitkäaikaiseen, koko päivän kestävään pysäköintiin.

Tavoitteena vaikuttaa keskustan elävöittämiseen

Kokeilun aloittamisella ja jatkamisella kaupunki vastaa Vaasan yrittäjien toiveeseen toimenpiteistä keskustan elävöittämiseksi. Kauppahallinkujalla on 40 parkkipaikkaa.

Hällilän mukaan kokeilun vaikutuksista tarvitaan kattavampi selvitys ennen kuin päätöksiä pysyvistä muutoksista keskustan alueen pysäköinninrajoituksiin voidaan tehdä.

Kaupunki menettää pysäköintituloja 5.8.-31.12. välisenä aikana noin 21 000 euroa.