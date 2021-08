Maksuttomat koronarokotukset laajenevat 12–15-vuotiaille vaasalaisille

Jaa

Ajanvaraus avautuu maanantaista 9.8.2021 lähtien. Suosittelemme käyttämään sähköistä ajanvarausta.

Varaa ensisijaisesti aika koronarokotukseen osoitteesta: https://sote.easiointi.fi/fi/web/vaasa-te. Huom! Sähköiseen ajanvaraukseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Vain yksi aika/henkilö.

15 vuotta täyttänyt voi itse varata ajan sähköisesti, jos hänellä on käytössään henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne, muussa tapauksessa aika varataan puhelimitse. Vanhemmat voivat varata koronarokotusajan 12- 14-vuotiaalle lapselle sähköisesti.

Ajanvaraus puhelimitse tehdään seuraavista numeroista:

ma- to klo 9 – 15, pe klo 9 – 14 puh. 040 665 0709 ja 040 679 0680

Vähänkyrön terveysasema ma-pe klo 9 – 12 puh. 040 537 6453

Vaasalaisia 12-15-vuotiaita on arviolta noin 2800.

Drop-in-koronarokotukset jatkuvat ilman ajanvarausta 12.8. klo 8–15.30

16 vuotta täyttäneet vaasalaiset saavat tulla ottamaan ensimmäisen koronarokotuksen ilman ajanvarausta drop-in-rokotustilaisuudessa:

torstaina 12.8. klo 8–15.30

Kirkkopuistikon terveysasemalla osoitteessa Kirkkopuistikko 26

Drop in –tilaisuudessa torstaina 5.8.2021 kävi rokotuksessa 435 henkilöä, joista osa oli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tähän mennessä, 5.8. henkilöt mukaan lukien, drop in –rokotustilaisuuksissa on kesän aikana käynyt yhteensä 1039 henkilöä.