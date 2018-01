Makua ja terveyttä sipuleista

Sipulin suosio jatkaa kasvamistaan. Syitä on monia. Sipulin maku on paikallaan lähes ruokaan kuin ruokaan. Sipulin käytön monipuolisuudelle on vaikea löytää vertaista. Sipuli on ekologinen aines, eikä sen hintakaan hirvitä. Säännöllinen sipulin syönti on kaiken lisäksi hyväksi terveydelle. Valtakunnallista Sipulit-teemaviikkoa vietetään viikolla 4 eli 22.–28.1.2018.

Sipulin maun salaisuudet Sipulit saavat tyypillisen makunsa aromaattisista öljyistä, jotka sisältävät rikkiyhdisteitä. Jonkin verran näitä sulfidipitoisia aineita vapautuu jo sipulia pilkottaessa. Juuri tämä saattaa itkettää. Paras keino estää kyyneleet, on käyttää terävää veistä viiltoliikkein, jolloin ei tule ruhjoneeksi sipulia. Sipulin hyvien makuominaisuuksien salaisuus on umami. Umami on perusmaku siinä missä hapan, suolainen, karvas tai makeakin. Umami tehostaa ja tukee ruoan omia makuja ja aromeita. Se liittoutuu hyvin muiden mausteiden ja yrttien kanssa. Yrteistä varsinkin timjami, rosmariini, salvia, minttu ja persilja käyvät sipulin makupareiksi. Myös inkivääri, sienet, peruna ja juurekset pitävät sipulista, samoin miltei kaikki kasvis-, liha- ja kalaruoat. Sipulin merkitys terveydelle Sipulin terveyshyödyt aihetuvat sen sisältämistä suojaravintoaineoista ja flavonoideista. Sipulin merkittävin antioksidantti on kversetiini. Kversetiini ehkäisee virusten ja bakteerien hyökkäyksiä. Osana kasvispainotteista, monipuolista ruokavaliota sipuli alentaa kolesterolitasoa, vahvistaa immuunijärjestelmää ja auttaa ehkäisemään sydän- ja verisuoni- sekä syöpäsairauksien kehittymistä. Kuumenna maltillisesti Sipuli on hyvä kuullottaa kypsäksi lempeästi, kärventämättä. Maun tulee jäädä tasapainoiseksi, hieman makeaksi. Salaatteihin sipulit on hyvä aina marinoida öljy-viinietikkaseoksessa, koska kaikki eivät voi syödä raakaa sipulia. Blinien lisäkkeeksi ja mätitarjoiluun kannattaa valita mietoa, makeaa sipulia tai huuhtaista voimakas sipulihakkelus siivilässä. Valitse erilaisia sipuleita Maailmalla viljellään useita kymmeniä erilaisia sipuleita. Kotimaisia sipuleitakin löytyy monenlaisia. Kannattaa vilkaista kaupan sipulivalikoimia ja kokeilla tavallisen, keltaisen ruokasipulin rinnalla myös punasipulia, valkosipulia, purjoa, ruohosipulia, salotti- ja ryvässipulia, makeaa sipulia, salaatti- ja jättisipuleita silloin, kun on niiden satokausi.



Lisätietoja: Mika Virtanen, MTK ry, puh. 0400 544 728

