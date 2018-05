Yhteistyö luo lentoliikennettä ja turismia Tampereelle – Malagan suora lentoyhteys kertoo Pirkanmaan kehityksestä ja vetovoimasta.

Tampere on kylpenyt koko kevään suosiollisissa matkailualan uutisissa. Viimeisin koskee lentoyhtiö SAS:n suoraa lentoyhteyttä Malagaan, joka aukeaa ensi syksynä. Tampereen lentoaseman kehityksestä ja alueellisen lentoliikenteen mahdollisuuksista keskusteltiin ilmailualan ammattilaisten siivittäminä Aviation Forumissa Tampere-talossa 16.5.2018.

Tampere nosteessa ja matkailijoiden suosiossa

Visit Tampere kertoi kotimaisten yöpymisten määrän kasvaneen Tampereella viime vuonna 5 % ja ulkomaalaisten yöpymisten määrä 8 % edellisvuoteen verrattuna

Majoitusmyynti taas kasvoi 8,6 % edellisvuoteen verrattuna. Huippulukujen lisäksi

Tampere on tutkitusti Suomen vetovoimaisin asuinkaupunki ja suomalaisten mielestä myös kiinnostavin matkailukaupunki.

Hyvät uutiset eivät ole sattumaa. Tampere on nostanut kotimaista ja kansainvälistä

tunnettuutta suunnitelmallisesti ja rohkeasti, kiitos Visit ja Business Tampereen.

Mukana tiiviissä yhteistyössä ovat myös tapahtuma-, kongressi- ja matkailualan toimijat sekä oppilaitokset.

Vuoden 2018 tavoitteena on kasvattaa Tampereella yöpyvien ulkomaisten matkailijoiden määrää vielä viidellä prosentilla ja lisätä kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien määrää. Tampereen kauniit järvi- ja saunakohteet, Muumimuseo ja rakentuva Kansiareena lupaavat näille suunnitelmille hyvää.

#Kotikenttäetu laajenee ensi syksynä Espanjaan

Tampereen hyvät matkailu-uutiset yltävät myös lentoliikenteeseen. Tampere-Pirkkalan lentoasemalle viime vuonna ennustettu 10 % kasvu toteutui. Matkustajamäärä vuonna 2017 oli 230 024.

Lentoaseman kehitystyössä on panostettu vuodesta 2015 lähtien suorien Euroopan lentoyhteyksien lisäämiseen. Tätä työtä on palkittu tasaisin väliajoin. Esimerkiksi airBaltic on vakiinnuttanut paikkansa Tampereen lentoasemalla, ja myös Ryanair ilmoitti jatkavansa lentoja Budapestiin ja Bremeniin. Tänä keväänä aurinkoisia uutisia kertoi SAS, joka uutisoi toukokuun alussa aloittavansa suorat lennot Tampereelta Espanjan Malagaan syksyllä 2018.

– Malagan reittiyhteys on ollut toivotuin ja pyydetyin lentoreitti koko tämän ajan jonka olen Tampereella työskennellyt. Reitillä on oma vakaa käyttäjäryhmänsä ja lentoyhtiönä verkostoyhtiö SAS:n reitinaloitus on tervetullut indikaatio siitä, että Tampere-Pirkkalan potentiaali ja kasvu nähdään suuressa mittakaavassa mahdollisuutena lentoyhtiöiden omalle strategialle, kertoo lentoliikenteen kehitysjohtaja Marja Aalto.

Vaikka lentoasema on osan kesästä kiinni remontin vuoksi, on Pirkkalasta lähtevien lomalentojen määrä tänä vuonna noussut edellisvuodesta. Esimerkiksi TUI on lisännyt Kanariansaarten kahden lomalentoreitin oheen mukaan kesäkohteet Turkin ja Kreikan. Paluun Pirkanmaan kentälle teki myös Detur. Lisäksi Matkavekalla ja Ikaalisten matkatoimistolla on omia Tampereen lentosarjoja.

Yhteensä Tampereelta lennetään Riian, Tukholman ja Helsingin vaihtoyhteydet mukaan lukien yli 300 kohteeseen. #Kotikenttäetu kannattaa hyödyntää koko Keskisessä Suomessa.

– Pirkanmaalta lähtevälle lennolle osallistuminen on puoltoääni oman kentän tulevaisuuden puolesta. Tampere-Pirkkala on koko Keskisen Suomen kotikenttä, Aalto sanoo.

Kolmas Aviation Forum keskittyy alueellisen lentoliikenteen mahdollisuuksiin

Tampereen lentoliikenteen tulokset olivat esillä Business Tampereen kolmatta kertaa järjestämässä Aviation Forumissa Tampere-talossa keskiviikkona 16.5. Tapahtuma kerää yhteen lentoalan suomalaiset ja kansainväliset ammattilaiset keskustelemaan alan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tämän vuoden pääteemana olivat alueellisen lentoliikenteen ja lentoasemien haasteet ja mahdollisuudet. Päivän tavoitteena oli löytää ratkaisuja alueellisten lentokenttien, kuten Tampere-Pirkkalan, kilpailuun markkinoilla.

Tapahtumassa puhuivat mm. Michele Granatstein, Oxera, Annabelle Lepiéce, CMS Belgium, Wolfgang Reuss, airBaltic ja Jonathan Ford, Anna.Aero.



Lisätietoja:

Marja Aalto

Johtaja, lentoliikenteen kehittäminen

Business Tampere

puh. 040 631 9211, marja.aalto@businesstampere.com