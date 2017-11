Malja satavuotiaalle Suomelle

Satavuotissyntymäpäivä on ainutlaatuinen ja arvokas juhla, jonka tunnelmankohottajaksi sopii lasillinen laadukasta kuohuviiniä. Maljajuoma voi olla myös alkoholiton.

Glögit ja kuohuviinit ovat perinteisiä itsenäisyyspäivän juomasuosikkeja Alkossa. Normaalisti itsenäisyyspäivä lisää kuohujuomien myyntiä arviolta 70 prosentilla. Alkon arvioiden mukaan Suomen satavuotisjuhla kuitenkin tullee nostamaan juhlajuomien myyntiä ennätyskorkealle tasolle. Tämän ennen kokemattoman juhlan tarkkaa vaikutusta myyntiin on vaikea laskea tarkkaan, mutta Alko arvioi, että itsenäisyyspäiväviikolla samppanjan ja kuohuviinien myynti voi olla jopa yli kolminkertainen. Samppanjan myynnin arvioidaan kasvavan reilut 440 prosenttia ja kuohuviinien 470 prosenttia.

Itsenäisyyspäivän vaikutusta myyntiin on arvioitu edellisen vuoden myyntilukujen pohjalta.

Suomi lasissa ja lautasella

Itsenäisyyspäivän juhlapöydän tähti on Suomen luonto, joka tarjoaa monipuolisia ja puhtaita makuja niin lautaselle kuin lasiin. Kotimaisia makuja tukee erinomaisesti kotimaiset viinit ja oluet. ”Kotimaisia viinejä voidaan yhdistää ruoan kanssa läpi aterian, sillä makeusasteita löytyy kuivasta puolikuivaan ja makeaan – alkoholitonta vaihtoehtoa unohtamatta. Satavuotias sankari on maljansa ansainnut ja jos lasiin halutaan vain parasta, on samppanja toki ehdottomasti luontevin vaihtoehto”, kertoo tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkuna.

Trendikäs kuusenkerkkä on autenttinen suomimaku parhaimmillaan. Alkon Spruce Glogg Hot Mocktailissa hienostunut ja metsäinen kuusenkerkkä on saanut modernin alkoholittoman cocktailin muodon. ”Tämä mocktail maistuu niin lämmitettynä kuin hyvin viilennettynäkin. Kuusenkerkkä-mocktail soveltuu oivallisesti itsenäisyyspäiväjuhlien alkoholittomaksi tervetuliaismaljaksi sellaisenaan”, vinkkaa Vilkuna.

Suomen juhlavuosi Alkossa

Merkkivuosi on tuonut Alkon valikoimaan monipuolisen kattauksen tuotteita. Kaiken kaikkiaan Suomi 100 -tuotteita on 24, joista 12 on viinejä, kuusi väkeviä juomia ja viisi olutta. Alko on tuonut lisäksi 15 Suomi 100 -teemaisia erikoiserätuotteita eri tuoteryhmistä rikastuttamaan valikoimaa. Näiden tuotteiden saatavuus vaihtelee tuotekohtaisesti ja jotkut näistä eristä ovat erittäin rajallisia saatavuudeltaan.

”Kotimaisia tuotteita on Alkon valikoimassa kaiken kaikkiaan yli 500. Myynnissä on useita kymmeniä kotimaisia likööreitä ja muita alkoholillisia sekä alkoholittomia juomia, jotka sopivat mainiosti juhlistamaan Suomen juhlavuotta”, sanoo Vilkuna.

Juhlajuomat helposti Alkon verkkokaupasta

Alkon verkkokauppa auttaa itsenäisyyspäiväjuhlien valmisteluissa. Tilaamalla tuotteet keskiviikkoon 29.11. klo 15 mennessä, varmistat tilauksen toimituksen ennen itsenäisyyspäivää (noudettavissa viimeistään ti 5.12.). Alkon verkkokaupassa asiakas tilaa tuotteet itselleen sopivaan Alkon myymälään tai noutopisteeseen. Alko huolehtii vastuullisuudesta verkkokauppaostoksissa. Asiakkaan ikä tarkastetaan oston ja noudon yhteydessä.

Itsenäisyyspäivän aattona tiistaina 5.12. myymälät ovat auki klo 9–18. Itsenäisyyspäivänä lauantaina 6.12. myymälät ovat kiinni.