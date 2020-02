Malmin keskustavisio valmistui: aseman ympäristö tärkein kehitettävä asia

Malmin keskustan uudistamiseksi on tehty keskustavisioksi nimettyä suunnitelmaa vuodesta 2018 saakka. Työ on nyt valmistunut. Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö. Vision tavoitteena on kehittää Malmista koko Koillis-Helsingin vahva, vetovoimainen ja viihtyisä keskus.

Uusien reittien ja rakennusten avulla Malmin keskusta muuttuu entistä yhtenäisemmäksi ja radan jakava vaikutus vähenee. Alueella on entistä helpompi liikkua, ja palveluja ja asuntoja syntyy lisää. Havainnekuva: Voima Graphics Oy.

Suunnittelijat ovat koonneet asukkaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja kaupungin toimialojen tarpeita ja toiveita yhteen laajan verkostoyhteistyön ja selvitysten avulla. Eri osapuolten käsitys Malmin keskustan uudistamisesta on ollut samansuuntainen: aseman ympäristön uudistaminen ja sen vetovoimaisuuden parantaminen on nähty kaikkein tärkeimpänä asiana. ”Konseptissa ideoitu Sydän-Malmi toimii Ylä- ja Ala-Malmia yhdistävänä keskustakorttelien vyöhykkeenä ja yhtenäisen keskustan ytimenä”, kuvailee arkkitehti Antti Mentula suunnitelman perusideaa. ”Visio kokoaa yhteen Malmin lukuisat mahdollisuudet mm. vehreyden, asumisen, palvelujen, liikenteen ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn näkökulmasta”, toteaa Mentula. Asukkaat ja sidosryhmät mukana tiiviisti Mentulan mukaan vuorovaikutus on ollut erittäin suurena apuna visiotyön laatimisessa.​ Malmin keskustan kehittämisestä järjestettiin syksyllä 2018 karttakysely, johon saatiin tuhansia karttavastauksia. Kyselyn yhteydessä saattoi ilmoittautua sparrausryhmään, joka jatkoi kyselyn tulosten analysointia ja loi näkemyksen siitä, millainen tulevaisuuden Malmin keskustan tulisi olla. Asukkaiden työ on hyvin samansuuntainen kuin kaupungin tahtotila. ”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä tuloksiin, joita asukkaiden kanssa yhdessä tehty visiointi on tuottanut. Malmi ei ole rakentunut ostarin varaan tai metsälähiöksi, vaan sen on aina ollut monipuolinen kaupunkikeskusta. Olemme kaivaneet yhdessä asukkaiden ja muiden tahojen kanssa Malmin vahvuuksia esiin ja miettineet, kuinka niitä voisi vahvistaa ja kehittää edelleen”, Mentula kuvaa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Malmin keskustan visiota 25.2.2020. Vision valmistumisen jälkeen Malmin keskustan kehittäminen jatkuu suunnitteluperiaatteiden laadinnalla. Suunnitteluperiaatteet tarkoittavat yhteisiä linjauksia, joiden mukaan suunnittelua jatketaan esimerkiksi asemakaavoja laatimalla. Suunnitteluperiaatteista kerätään myös asukkaiden mielipiteitä vuoden 2020 aikana.

Avainsanat HelsinkiMalmi

Kuvat Uusien reittien ja rakennusten avulla Malmin keskusta muuttuu entistä yhtenäisemmäksi ja radan jakava vaikutus vähenee. Alueella on entistä helpompi liikkua, ja palveluja ja asuntoja syntyy lisää. Havainnekuva: Voima Graphics Oy. Lataa Yleiskaavassa Jokeri 2 –pikaraition reittiä on soviteltu Kirkonkylän tielle. Jo ennen Jokeri 2:n rakentamista rakennetaan Viikki-Malmin pikaraitiotie, jonka yleissuunnittelu on käynnissä vuonna 2020. Havainnekuvassa ratikkareittiä Kirkonkyläntiellä. Havainnekuva: Voima Graphics Oy. Lataa Ideakuvassa radan varren maantasopysäköinnin tilalle on tuotu uutta toimintaa kaupunkilaisille. Havainnekuva: Loci maisema-arkkitehdit Oy. Lataa Havainnekuva Ormusmäen puistosta, jonne voitaisiin luoda paremmat kulkuyhteydet. Havainnekuva: Loci maisema-arkkitehdit Oy. Lataa

