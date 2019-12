Malmin lentokentän alue muuttuu - väliaikaisen käytön yleissuunnitelma valmis, hiihtoladut täksi talveksi

Malmin lentokentän alue muuttuu lentotoiminnan loppuessa. Ensi vuonna alueella avautuu tilaa vähitellen väliaikaisille toiminnoille. Rakentaminen ja väliaikaiskäyttö etenevät rinnakkain alueella mahdollisimman pitkään. Kaupunki varautuu siihen, että jo talvella 2020 osalla lentokentän aluetta olisi mahdollisuus harrastaa talviliikuntaa, kuten hiihtää ja luistella.

Samalla kuin kaavoitus valmistuu ja rakentaminen etenee, Malmin lentokenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Tämän lisäksi alueelle on tulossa muun muassa rakentamista tukevia varastoalueita ja muuta toimintaa.

Helsingin kaupunki on laatinut väliaikaiskäytön yleissuunnitelman ja sen yhteydessä kartan lentokentän alueen väliaikaiskäytöstä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Karttaan on merkitty sekä uudet että olemassa olevat ulkoilureitit sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet.

“Alue on noin sadan hehtaarin suuruinen, joten kaikki ei tietenkään valmistu yhdessä yössä. Yleissuunnitelma luo kuitenkin puitteet, joiden avulla alueelle suunnitellaan ja rakennetaan vähitellen erilaisia toimintoja”, sanoo projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta.

Hiihtolatuja jo täksi talveksi

Alueelle on suunnitteilla kävely-, pyöräily- ja hiihtoreittejä sekä virkistys- ja tapahtuma-alueita. Lisäksi suunnitelmissa on uusi lumenvastaanottopaikka ja mahdollisesti ammattiopetuksen väistötiloja sekä veneiden talvisäilytystä. Tavoitteena on, että väliaikaiskäytön aikana alueen niittyjä voidaan säilyttää ja hyödyntää ulkoilu- ja virkistyskäytössä luontoarvot huomioiden.

Aluetta kiertävän nykyisen ulkoilu- ja latureitin lisäksi niittyalueille on suunniteltu uudet 1,5 ja viiden kilometrin mittaiset kiertävät hiihtolatulenkit. Yhteensä ajettavia latuja olisi noin kuuden kilometrin verran. Näiden lisäksi niittyalueille voisi muodostua käyttäjien omia peltolatuja.

”Liikkumisen lisäksi alueella voisi olla vaikkapa kaupunkiviljelyä, pelikenttiä, konsertteja ja piknikkejä. Toivomme, että kaupunkilaiset ottavat alueen omakseen ja luovat uutta kaupunkikulttuuria”, Kuisma rohkaisee.

Suunnitelmissa 25 000 uutta asukasta

Rakentaminen Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä alkaa 2020-luvulla. Asukkaita alueelle tulee noin 25 000 – pienen suomalaisen kaupungin verran – ja työpaikkoja parituhatta.

Malmin lentokentän alueen rakentaminen aloitetaan vaiheittain alueen eteläpäästä alkaen 2020-luvun alussa ja se jatkuu aina 2040-luvun loppuun sitä mukaa kuin asemakaavamuutokset etenevät. Ensimmäisenä asuinalueista rakentuu Nallenrinne.

Suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle tulee 13 500 uutta asuntoa, jotka valmistuisivat 400–600 asunnon vuositahtia.