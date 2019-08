Malmin lentokentän väliaikaiskäytöstä jätetty hakemus - kiitotien lyhentäminen voi ratkaista asuinrakentamisen ja lentämisen yhteensovittamisen

Helsinki-Malmin lentokenttää ylläpitävä Malmin lentokenttäyhdistys ry on jättänyt Helsingin kaupungille hakemuksen kentän jatkokäytöstä. Yhdistys haluaa edelleen jatkaa Helsinki-Malmin lentotoiminnan ylläpitämistä 1.1.2020 alkaen. Yhdistys on vastannut Malmin lentokentän toiminnasta vuoden 2017 alusta lähtien.

Helsingin kaupunki on aiemmin ilmoittanut Malmin lentokenttäyhdistykselle, että vuokrasopimusta ei jatketa vuoden 2019 jälkeen. Perusteena ovat olleet kentän eteläpäässä alkavat rakennustoimet. Lentokenttäyhdistys on nyt ilmoittanut Helsingin kaupungille, että se on valmis lyhentämään kiitotietä nykyisestä.



Kiitotien lyhentäminen 300 metrillä mahdollistaa korkeammat lentoesterajoituspinnat, jolloin asuinrakentaminen ja lentotoiminta voidaan sovittaa yhteen. Yhdistys on hakenut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lentopaikan pitoluvan muutosta lyhyemmällä kiitotiellä toimimiseen, johon Traficom on jo alustavasti suhtautunut positiivisesti.



Helsinki-Malmin lentokenttä on lähes 40 000:llä vuotuisella operaatiollaan Suomen vilkkain yleisilmailukenttä, jonka toiminnoista suurin osa on koulutusta ja lentotyötä. Yhdistyksen ehdottamalla mallilla niin lentokone- kuin helikopteritoimijat saisivat lisäaikaa lentämiseen.



Yhdistys ylläpitää monipuolista ja elävää Malmin lentokenttää, jossa on ilmailun lisäksi mahdollista järjestää mm. erilaisia suuria yleisötapahtumia.