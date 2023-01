Malmin palveluita kehitetään − peruskoululle suunnitellaan väliaikaista rakennusta Kotinummenpuistoon

Koulun väistötilaksi suunnitellaan koulun lähelle Kotinummenpuiston kentälle toteutettavaa uutta koulupaviljonkia.

Päiväkoti Kotinummen käyttöön on tarkoitus ottaa korjausten ajaksi Filpuksenpuistossa sijaitseva päiväkotipaviljonki.

Koulun väistötilan valinta



Koulun väistötilaa valittaessa ensin selvitettiin alueelta vapautuvat valmiit väistötilat sekä lähialueen vapaat toimitilat, joista ei löytynyt koululle sopivaa tilaa. Malmin palveluja uudistetaan, ja käyttöä nyt toteutettavalle koulun väistötilalle on odotettavissa lähivuosina myös muissa lähialueen hankkeissa. Siksi koulun käyttöön on päädytty hankkimaan uusi kaksikerroksinen koulupaviljonki.

Paviljonki ei mahdu koulun omalle tontille korjausten aikana, eikä vapaita koulutontteja ole koulun lähistöllä. Kotinummenpuiston kenttä on sijaintinsa ja rakennuskustannusten vuoksi suunnittelijoiden parhaaksi katsoma sijaintivaihtoehto paviljongille.

Paikan valinnassa on huomioitu muun muassa että

kaupunki omistaa maan

rakennuspaikan olosuhteet ovat sopivat, mikä vaikuttaa aikatauluun ja kustannuksiin

kohteessa ei tarvitse kaataa puita.

Paviljonki sijoittuu Kotinummenpuistossa olevalle hiekkakentälle tai sen viereen. Tarkka sijainti ratkeaa rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Kun tilan käyttö päättyy, paviljonki poistetaan ja kenttä kunnostetaan.

Rakentamisen valmistelu alkaa puistossa tulevana kesänä

Koulupaviljongin hankkimista koskeva asia viedään rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon päätöksentekoon arviolta helmikuussa 2023. Koulupaviljongin rakennuslupaa on tarkoitus hakea keväällä 2023, jotta valmistelevat työt saataisiin puistossa käyntiin kesällä 2023. Lupa-asiassa kuullaan myös lähimpien naapurikiinteistöjen omistajia. Jos kuulemisen alueella sijaitsee asunto-osakeyhtiö, kuuleminen osoitetaan yhtiölle.

Koulun ja päiväkodin nykyiset tilat korjataan

Malmin peruskoulun ja päiväkoti Kotinummen nykyisessä rakennuksessa korjataan siinä havaitut puutteet. Talossa muun muassa parannetaan ilmanvaihtoa, korjataan ulkoseinärakenteet, kunnostetaan ikkunat, uusitaan alakatot ja valaistus, uusitaan lämpöpatterit sekä keittiö laitteineen, parannetaan akustiikkaa sekä puhdistetaan alustatila rakennusjätteistä.

Rakennus on valmistunut 1991, ja sitä on jonkin verran korjattu aiemminkin, muun muassa vesikatto uudistettiin vuonna 2021. Kesällä 2022 parannettiin hulevesien ohjausta. Myös koulun korjaushanketta koskeva hankesuunnitelma on päättäjillä käsittelyssä.