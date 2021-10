Malminkartanon keskiosaan tutkitaan rakentamismahdollisuuksia suunnittelukilpailun keinoin

Malminkartanon keskiosa tunnetaan myös Kartanonmetsänä ja suunnittelualue sijaitsee osin Malminkartanon juna-aseman päällä. Suunnittelukilpailun kautta haetaan ratkaisua, joka mahdollistaa tasapainoisen lopputuloksen sovittaa yhteen uutta rakentamista ja luonto. Lisäksi halutaan sujuvoittaa alueen kulkuyhteyksiä, sillä nykyiset kävelyreitit etenkin Malminkartanontien ja asema-alueen välillä ovat hankalat. Kilpailu käynnistyy lokakuussa ja siihen kutsutaan neljä arkkitehtitoimistoa, jotka maanomistajan edustajat ovat valinneet.

Asukkailla on mahdollisuus tutustua ja kommentoida verkossa kilpailuehdotuksia alkuvuonna 2022, ennen voittajan valintaa. Kommentit viedään tiedoksi tuomaristolle. Voittajaehdotus toimii tulevan asemakaavan pohjana ja asemakaavan laatiminen voi alkaa aikaisintaan keväällä 2022. Kaavoituksen käynnistymisestä viestitään erikseen ja sen aikana voi jättää mielipiteitä normaalin kaavaprosessin mukaisesti.

Asukaskävelyllä keskustellaan suunnittelusta, esittelyvideo kertoo taustat

Kaupunki järjestää asukaskävelyn maanantaina 11.10.2021 kello 16.30-18.00. Kävelykierroksen lähtöpiste on Malminkartanonaukiolla ja kävelyreitti kulkee Malminkartanon keskiosan ympäristössä. Kierroksella on mukana asiantuntijoita kaupungilta ja maanomistajan edustaja. Kävelyllä voi kysyä ja keskustella asiatuntijoiden kanssa suunnitteluun liittyvistä aiheista. Kierros ei ole esteetön, mutta lähtöpisteeseen pääsee esteettömästi juttelemaan asiantuntijoiden kanssa kierroksen alussa.

Suunnittelusta on myös tehty lyhyt esittelyvideo, joka kertoo suunnittelusta ja sen taustoista.

Malminkartanoon uutta nostetta

Malminkartano on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistuskohteista. Kaupunkiuudistuksen tarkoitus on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta kokonaisvaltaisesti sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen. Kaupunki on sitoutunut alueen kehittämiseen ja laadukkaaseen ympäristöön.

Lisäksi Malminkartanoon ollaan laatimassa suunnitteluperiaatteita, jotka ohjaavat koko alueen toimintojen sijoittumista, kuten liikenneyhteystarpeita ja viher- ja virkistyspalveluverkostoa. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myös uusia asemakaavoja. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat alkuvuodesta 2022.