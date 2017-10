Malminkartanossa AEL:n alueelle uutta asumista – nyt voi kommentoida kilpailutöitä

Malminkartanossa Ammattienedistämislaitossäätiön (AEL:n) alueen suunnitteluun haettiin ehdotuksia arkkitehtuurikilpailulla, johon kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa. Kilpailuun saatiin neljä työtä nimimerkeillä: Sinne ja Takaisin, Letti, Mixmax ja Game Plan. Kilpailutöitä voi kommentoida verkossa 25.10.–8.11.2017.

AEL:n koulutukset ovat siirtymässä yhteistyöyritysten tiloihin. Opetustilat Malminkartanossa jäävät tyhjilleen. Niiden tilalle on tulossa asuinrakentamista ja puisto.

Kaavoituksen pohjaksi maanomistaja AEL on järjestänyt alueen käytöstä arkkitehtuurikutsukilpailun, johon on kutsuttu mukaan neljä arkkitehtitoimistoa. Kilpailun tavoitteena on löytää monipuolinen Malminkartanoa täydentävä ja alueen vetovoimaa lisäävä kokonaissuunnitelma. Suunnitelman tulee olla Malminkartanon henkeen sopiva, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, ekologisesti sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Kilpailuohjelmaan on kirjattu kriteerit, joiden mukaan työt arvostellaan. Asukkaat vaikuttivat ohjelman sisältöön alkuvuonna 2017 järjestetyssä työpajassa.

Kaikissa kilpailutöissä asuinkerrosalaa on 50 000 k-m2, mikä tarkoittaa asuntoja noin 1 250 asukkaalle. Asumisen lisäksi alueelle tulee sijoittaa yhteistiloja ja liiketilaa. AEL:n päärakennus tulee säilymään. Lisäksi tontilla oleva painotalo voidaan säilyttää, mikäli sille löytyy uusi käyttötarkoitus. Pihkapuistosta Malminkartanonhuipulle tulee suunnitella puistoyhteys.

Kilpailutyöt ovat esillä 25.10–8.11.2017



- Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 6

- Helsingin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Kilpailutöitä voi kommentoida 25.10.–8.11.2017 verkossa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/ael. Saadut kommentit kootaan ja viedään palkintolautakunnalle tiedoksi ennen voittajan valintaa.

Kilpailun tulos julkistetaan 1.12.2017. Kaavoitus aloitetaan vuoden 2018 aikana ja se etenee vaiheittain. Vaiheistus on riippuvainen koulun toiminnan aikataulusta ja rakennusten purkuaikataulusta. Rakentaminen ajoittuu tulevan kymmenen vuoden ajalle.