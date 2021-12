Maltillisia hinnankorotuksia osaan kausilipuista vuoden alussa

Aikuisten 30 vrk:n AB-, BC- D- ja CD-kausilippujen hinnat nousevat 2,60–3,30 eurolla. Hinnankorotus astuu voimaan 1.1.2022. Pisimpien matkojen eli ABC-, BCD- ja ABCD-kausilippujen hinnat eivät nouse. Myös kerta- ja vuorokausilippujen hinnat säilyvät ennallaan.

Aikuisten lippujen hintoja 1.1.2022

Lippuvyöhykkeet Jatkuva säästö-tilaus /30 vrk Vuosilippu (360 vrk) hinta/30 vrk 30 vuorokauden kausilippu Kertaliput AB, BC, D 52,30 54,40 65,30 2,80 CD 67,20 69,90 83,90 3,20 ABC, BCD 83,10 83,10 99,70 4,10 ABCD 118,90 118,90 142,70 5,70

Jatkuvan säästötilauksen hinta HSL-sovelluksessa ei nouse

Jatkuvan säästötilauksen hinta ei nouse vuoden 2022 alussa eikä jatkossakaan tilauksen ensimmäisten 12 kuukauden aikana. HSL tiedottaa erikseen ja hyvissä ajoin ennakkoon, ennen kuin jatkuvan säästötilauksen hinta muuttuu.

Pandemian vaikutukset matkustamiseen pakottavat hintojen korotuksiin

HSL:n vuoden 2022 talousarvio on laadittu sillä perusteella, että joukkoliikenteen käyttöaste on ensi vuonna 23 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat kuitenkin nousemassa, joten maltillinen hinnankorotus on välttämätön, jotta joukkoliikenteen kustannukset saadaan katettua.

Korotukset kohdistuvat aikuisten lyhyempien matkojen kausilippuihin. Lippujen keskimääräinen hinnankorotus on 1,6 prosenttia. Kerta- ja vuorokausilippujen hinnat pidetään ennallaan, koska etätyön yleistyminen ja muuttuneet matkustustarpeet ovat lisänneet satunnaisten joukkoliikennematkojen kysyntää. Myös pisimpien matkojen kausilippujen hinnat pysyvät ennallaan.

Vuoden matkat 10 kk hinnalla

Vuoden 2021 hintoja voi hyödyntää vielä joulukuussa ja hankkia ensi vuoden matkat edullisesti. Lipun voi ostaa joko puhelimen HSL-sovellukseen tai HSL-kortille. Molemmissa tapauksissa asiakas maksaa vuoden matkoista vain 10 kk hinnan. Lue lisää.