Mannerheimintien sillan korjaus jatkuu

Liikennejärjestelyt muuttuvat Laajasalontiellä 3.7. alkaen 26.6.2023 09:06:38 EEST | Tiedote

Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt alkavat Laajasalontiellä 3.7.2023. Kadulla on rakennettu jo tätä ennen, mutta toisen katu-urakan puitteissa. Luvassa on reittimuutoksia sekä ajoittaisia kaistojen sulkemisia, sillä alueella asennetaan valaisin- ja ajolankapylväiden perustuksia sekä rakennetaan raitiotierataa. Alueella on myös yhä aikaisemman urakan, Laajasalontien uudistus -urakan, liikennejärjestelyjä.