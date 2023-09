Männyn moderni muoto - Uusi modulaarinen Askel-hylly valmistetaan Lapissa kotimaisesta männystä

Pohjoisesta ponnistanut Veke on nyt koko Suomen Veke, joka palvelee verkkokaupan ja viiden myymälän voimin kaikkia kotia rakastavia suomalaisia. Me olemme olemassa, koska rakastamme koteja ja haluamme saada kodit elämään. Veken verkkokauppa on kasvanut nopeasti yhdeksi Suomen suurimmaksi huonekalujen verkkokaupaksi. Verkkokaupan lisäksi yritys palvelee inspiroivissa myymälöissä Vantaalla, Raisiossa, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä sekä yritysmyynnissä valtakunnallisesti. Veke haluaa olla jokaisessa elämänvaiheessa asiakkaidensa apuna, jotta sisustuksen puuttuvat palaset loksahtavat paikoilleen. Ja jotta jokainen voi toteuttaa kotona itseään ja unelmiaan.