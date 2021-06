ManpowerGroups arbetsmarknadsbarometer: Äntligen finns tillväxt i sikte – sysselsättningsförväntningarna på den finska arbetsmarknaden blir starkare för juli-september

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri: Kasvua vihdoin näkyvissä – suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet vahvistuvat heinä-syyskuulle 8.6.2021 06:30:00 EEST | Tiedote

HELSINKI 8.6.2021. ManpowerGroupin työmarkkinabarometri vuoden 2021 kolmannelle kvartaalille on julkaistu tänään. Barometrin tulosten perusteella työllistämisaikeet vahvistuvat heinä-syyskuussa: työnantajista 31 % suunnittelee henkilöstölisäyksiä, 18 % ennakoi henkilöstövähennyksiä ja 47 % uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. Saldoluku on +13, ja kun siinä huomioidaan kausitasoitus , on henkilöstömäärän muutoksen saldoluku +6. Rekrytointiaikeet vahvistuvat 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 13 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.