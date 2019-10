Mansikit saapuvat Helsingin yliopistolle – Mikä on lehmä? -tempaus tuo naudat kaupunkilaisten ihmeteltäviksi

Orawa ja Okadi saapuvat tiistaina 5.11.2019 klo 11-13 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen edustalle, Yliopistonkatu 3. Nämä lehmät esittäytyvät mielellään, sillä ne pitävät ihmisistä ja ovat käyneet näyttelyreissuilla.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliito MTK:n maaseutunuoret, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n nuoret ja Helsingin yliopiston kotieläintieteen opiskelijoiden Akateeminen karjakerho AKK haluavat tuoda hyvässä hengessä lehmät tutustuttavaksi yliopiston edustalle muistuttamaan siitä, että vastuullisesti hoidetulla ja kasvatetulla naudalla on Suomessa monia positiivisia ympäristö- ja muita vaikutuksia. Nauta tuottaa valkuaista kasveista, jotka olisivat muuten ihmiselle ravinnoksi kelpaamattomia. Sen ravintonaan käyttämä nurmi sitoo hiiltä, lanta toimii lannoitteena, laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta ja suomalaisen ruuantuotannon vesijalanjälki on erityisen kestävä. Vesi-intensiivisiä kotieläintuotteita on hyvä tuottaa maassa, jossa makean veden varat ovat runsaat. Suomessa yli 80 % naudanlihasta tuotetaan maidontuotannon sivutuotteena. Naudanlihan- ja maidontuotannosta syntyy kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöjä. Päästöjen vähentämiseksi ja nurmien hiilensidonnan tehostamiseksi on tiloillamme tehty ja tullaan tekemään paljon töitä.

Tilaisuudessa lehmien omistaja, maidontuottaja Eeva Linnainmaa esittelee lehmät ja maidontuottaja Kaisa Pihlaja kertoo laajemmin suomalaisista naudoista ja niiden merkityksestä.

Kutsumme median edustajat, opiskelijat ja muut kaupungilla liikkuvat keskustelemaan kanssamme, tutustumaan Orawaan ja Okadiin ja nappaamaan lehmäselfiet!

MTK-Keski-Suomen johtokunta ja maaseutunuorten valiokunta järjestävät samaan aikaan 5.11. oman Mikä on lehmä? -tempauksen Jyväskylän yliopistolla.

Lisätietoja:

Kaisa Pihlaja, maidontuottaja, MTK:n maaseutunuoret, 050 468 0140

Maiju Pajula, puheenjohtaja, Akateeminen karjakerho AKK, 045 144 3393

Eeva Linnainmaa, maidontuottaja, 040 418 6271

Matti Voutilainen, järjestöjohtaja (järjestelyt paikan päällä), MTK, 040 067 2807

Pia Franzén, nuorisoasiamies, SLC Nyland, 040 556 7020