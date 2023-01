Mäntsälän terveysaseman ruuhkaa helpotetaan yhteistyöllä yksityisten palveluntarjoajien kanssa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hakee Mäntsälän terveysaseman ruuhkaan helpotusta yhteistyöstä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yhteistyötä on valmisteltu syksyllä 2022, ja se käynnistyy maaliskuun 2023 aikana. Jatkossa Mäntsälän terveysasemalla läsnä- ja etävastaanottoja tulee pitämään myös yksityisten palveluntuottajien lääkäreitä.

Ruuhkautumisen syynä valtakunnallinen lääkäripula

Kiireettömien palvelujen ruuhkautuminen on Mäntsälän terveysasemalla syntynyt lääkäripulasta. Tällä hetkellä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastaanottopalveluissa on 40 %:n lääkärivaje. Mäntsälän terveysasemalla vaje on 70 %.

Mäntsälän terveysaseman palveluja on ruuhkauttanut entisestään vuodenvaihteessa käyttöönotettu uusi potilastietojärjestelmä, joka otetaan vaiheittain käyttöön koko Keusoten alueella. Henkilöstön koulutukset ja järjestelmän tekniset käyttöönotot vaikuttivat erityisesti puheluiden takaisinsoittojonojen kasvuun. Järjestelmän vaihdosta koituneet tilapäiset haitat ovat väistymässä lähiaikoina.

Kiireelliset palvelut turvataan ja asiointikanavia laajennetaan

Ruuhkautuminen Mäntsälän terveysasemalla koskee erityisesti kiireettömiä lääkäripalveluja. Kiireellisen hoidon palvelut turvataan. Terveysasemalla on ollut yksittäisiä tilanteita, jolloin lääkäriä ei ole ollut läsnä lainkaan. Tällöin on saatu etänä tukea muiden Keusoten terveysasemien lääkäreiltä ja tarvittaessa kiireellistä läsnähoitoa tarvitsevat potilaat on ohjattu Järvenpään JUSTiin. Iltaisin ja viikonloppuisin kaikkia Keusoten alueen asiakkaita palvelevat Keusoten Akuutti JUSTissa ja Hyvinkään yhteispäivystys, jossa on myös yöpäivystys.

Useissa terveyteen liittyvissä asioissa voi terveysasemalla asioida jo sähköisesti. Esimerkiksi Omaolo-palvelussa voi arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa, saa kohdennetut toimintaohjeet ja tarvittaessa voi olla yhteydessä terveydenhuollon henkilöstöön. Keusotessa kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti sähköisiä palveluita, ja kuluvan vuoden aikana saadaankin asiakaskäyttöön useita uusia toimintoja.

