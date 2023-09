Mari-Leena Talvitie Kerttu Saalasti -seminaarissa: Hallitus kaksinkertaistamassa päästöttömän energiatuotannon määrää Suomessa

Hallituksen kaavailemaa Pohjoista ohjelmaa ja teollisuuspoliittista strategiaa valottaa seminaarissa kansanedustaja ja vuosien 2025–2027 kulttuuri- ja tiedeministeri Mari-Leena Talvitie (kok.).



”Orpon hallituksen tavoitteena on vauhdittaa teollisuuden uudistumista kehittämällä vakaata ja ennustettavaa investointiympäristöä sujuvoittamalla luvitusta ja kaksinkertaistamalla päästöttömän energiatuotannon määrä Suomessa. Tavoitteena on, että lisääntyvä sähkö käytetään viennin sijaan korkean jalostusasteen, kuten hiilivapaan teräksen tuotantoon ja sen vientiin”, Talvitie sanoo.

Metalliteollisuus on osa vihreää siirtymää

Jo 23. kertaa järjestettävässä Kerttu Saalasti -seminaarissa avataan metalli- ja konepajateollisuuden vauhdikkaan uudistumisen taustoja. DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmalan mukaan tekoälyn hyödyntäminen, 3D-tulostus ja automaatioasteen nosto jopa autonomisten järjestelmien tasolle vaativat voimakkaita kasvuinvestointeja koneenrakennuksessa ja metalliteollisuudessa. Samalla satsataan vihreään siirtymään.



”Teräkset ja muut metalliset materiaalit ovat kestävää tulevaisuutta. Teräs on materiaalina täysin kierrätettävä, erityisen hyvät käyttö- ja valmistettavuusominaisuudet omaava kilpailukykyinen materiaali. Pohjoismaat ovat olleet maailmanlaajuisesti edelläkävijöitä myös vihreän teknologian käyttöönotossa”, kertoo Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkimusjohtaja Antti Järvenpää Tulevaisuuden tuotantoteknologioiden tutkimusryhmästä.



Lisäävän valmistuksen päällikkö Santeri Varis Andritz Savonlinna Works Oy:stä muistuttaa, ettei 3D-tulostus ole enää pelkkää pienten komponenttien valmistusta vaan kappaleet voivat olla suuria. Maan rajojen sisältä on tuotettu pitkään laadukkaita tuotteita mm. metsä-, meri-, auto- ja energiateollisuuden tarpeisiin.



”Olemme siirtymässä kohti vety-yhteiskuntaa ja terästeollisuudessa on menossa yksi suurimmista muutoksista ikinä. Meidän tehtävämme on tukea tätä muutosta omilla vahvuusalueillamme”, sanoo Oulun yliopiston professori ja Materiaali- ja konetekniikan tutkimusyksikön johtaja, professori Jukka Kömi.

Kerttu Saalasti -palkinto omistajanvaihdosten eteen

tehdystä työstä

Seminaarissa jaetaan myös 5000 euron arvoinen Kerttu Saalasti -palkinto, joka myönnetään vuosittain ja nyt kolmatta kertaa. Palkinnon voi saada merkittävästä mikroyrittäjyyttä tai yrittävää kulttuuria edistävästä tutkimuksen, koulutuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen saavutuksesta. Sen myöntävät Kerttu Saalasti säätiö ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.



”Palkinnon saa Omistajanvaihdosfoorumin perustaja Mika Haavisto. Hänen ansiokseen luetaan valtakunnallisesti merkittävän foorumin ideointi, verkoston kokoaminen, käynnistäminen ja pitkäjänteinen rakentaminen. Haavisto on toiminnallaan edesauttanut tuhansien yrittäjien, erityisesti mikroyrittäjien, yrityskauppoja kehittämällä markkinoita, edistämällä välittäjien osaamista, edistämällä uusien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta ja tutkimalla ekosysteemiä”, sanoo Kerttu Saalasti säätiön asiamies ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos.





