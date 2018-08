Mari Pantsar: Polttaisitko arvotavaroita lämmittääksesi kotisi?

Ilmastokriisin ratkaisemisella on polttava kiire. Suomenkin on ajettava päästönsä nollaan ja negatiivisiksi ennen vuotta 2050. Mitä pidemmälle toimia lykätään, sitä kalliimmiksi ne tulevat. Kiertotalous on osa ilmastokriisin ratkaisua - puu puolestaan ihanteellinen kiertotalousmateriaali, kun sitä käytetään fiksusti eikä polteta savuna ilmaan.

Sitran Mari Pantsar: ”Puuta tulee käyttää mahdollisimman korkean arvon kierrätettäviin tuotteisiin ja hiilivarastoina. Myös tuotteiden kierrätysmarkkina saatava kuntoon, jotta arvokas materiaali säilyy kierrossa.”

Ilmastokriisin ratkaisemisessa kyse ei ole vain energiantuotannosta, vaan myös siitä, miten tuotamme ja kulutamme materiaaleja. Kiertotalous on nähty vastauksena luonnonvarojen ylikäyttöön. Sitran uusi tutkimus toi keskusteluun tärkeän kulman: kiertotalous on osavastaus myös ilmastokriisiin*. Kiertotaloudessa materiaalit ja niiden arvo pidetään kierrossa, hukka minimoidaan, tuotteiden elinikä maksimoidaan ja uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuvilla. Kiertotalous on myös suuri taloudellinen mahdollisuus. Sen on arvioitu tuovan Euroopan teollisuudelle 600 miljardin euron vuosittaiset nettosäästöt. Suomen taloudelle siirtymä kiertotalouteen voi olla lottovoitto. Puuta voidaan käyttää korvaamaan ilmastoa ja ympäristöä saastuttavia raaka-aineita. Tämä avaa huiman mahdollisuuden uusille tuotteille. Fossiilipohjaista muovia – joka on tuhlailutalouden symboli – voidaan korvata biopohjaisella muovilla. Tekstiiliteollisuus, joka on maailman toiseksi saastuttavin teollisuuden ala, voi vähentää rutkasti ympäristökuormitustaan puupohjaisilla tekstiileillä. Puussa on myös arvokkaita kemikaaleja ja lääkeaineita, joilla voidaan korvata synteettisiä tuotteita. Puu haastaa rakentamisessa perinteisen betonin, jonka valmistus on yksi ilmastoa eniten kuormittava teollisuuden ala. Puun kysyntä huonekaluteollisuudessa ja perinteisessä sellu- ja paperiteollisuudessa ei myöskään näytä hiipumisen merkkejä. Markkinaa siis piisaa. Kysymys onkin, mihin puutamme, jota on runsaasti - mutta kuitenkin rajallisesti - kannattaa käyttää. Taloudellisessa mielessä vastaus on selvä.

Ensin huomioitava hiilinielujen säilyttäminen, jotta säästytään suurilta ilmastolaskuilta tulevaisuudessa. Teollisuudessa puuta tulee käyttää mahdollisimman korkean arvon kierrätettäviin tuotteisiin ja hiilivarastoina. Kiertotalouden kannalta on tärkeää luoda kierrätetyille puupohjaisille tuotteille markkina, jotta materiaali säilyy kierrossa, eikä päädy polttoon. Tällä hetkellä puutuotteiden kierrätysmarkkina ei toimi. Valtio voisi edistää markkinaa esimerkiksi standardeilla ja verotuksellisilla kannusteilla. Puupohjaisten tuotteiden ja materiaalien polttaminen tilanteessa, kun maailman markkinat huutavat kestävistä, uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä tuotteita, olisi silkkaa hölmöyttä. Mari Pantsar

johtaja hiilineutraali kiertotalous, Sitra

