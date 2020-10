Mari Wärristä Storytelin Pohjoismaiden sisältöstrategiajohtaja

Storytel on nimittänyt Mari Wärrin uuteen pohjoismaiseen sisältöstrategiajohtajan rooliin 9. marraskuuta 2020 alkaen. Täysin uudessa Head of Nordic Content Strategy -roolissa Wärri keskittyy Storytelin pohjoismaisen sisältöstrategian kehittämiseen, pohjoismaisten kustantajien kanssa tehtävän yhteistyön syventämiseen sekä Storytelin oman kustantamisen, tuotannon ja sisällönhankinnan yhteistoiminnan tiivistämiseen. Wärrin esimiehenä toimii Storytelin Chief Content Strategy Officer Helena Gustafsson. Storytelin Suomen maajohtajana jatkaa Claus Wamsler-Nielsen.

”Marilla on vankkaa osaamista ja kokemusta kustantamisen ja markkinoinnin kehittämisestä pohjoismaisilla kirjamarkkinoilla, joissa äänikirjojen kasvu on ollut viime vuosina voimakasta. Siksi hän on uuteen rooliin täydellinen valinta. Marin strateginen ajattelutapa ja omistautuminen tarinoille ja niiden tekijöille tekevät hänestä loistavan kumppanin kustantajille sekä innostavan suunnannäyttäjän Storytelin sisältöjen parissa työskenteleville tiimeille kaikissa Pohjoismaissa, kertoo Helena Gustafsson, Storytelin Chief Content Strategy Officer.

Mari Wärrillä on pitkä kokemus työtehtävistä kustantamisen, sisältöjen ja markkinoinnin parissa. Wärri on toiminut Storytelin Suomen maajohtajana vuosina 2016–2019 sekä työskennellyt muun muassa Bonnierin omistaman WSOY:n kustannuspäällikkönä sekä markkinointijohtajana. Wärri siirtyy uuteen rooliinsa Storytelillä paperi- ja lahjatavaraliike Putinki Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä.

"Tämä oli tarjous, josta en yksinkertaisesti voinut kieltäytyä. Minulle tämä työ on unelmien täyttymys – ja samalla eräänlainen kotiinpaluu. Storytel on selvä edelläkävijä suoratoistoalalla Pohjoismaissa, ja sydämeni sykkii hyville tarinoille. Olen todella innoissani päästessäni kehittämään entistäkin houkuttelevampia sisältöjä ja elämyksiä, jotka luovat lisäarvoa niin pohjoismaisille yleisöille, kirjailijoille kuin kustantajillekin, Mari Wärri sanoo.