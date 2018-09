Maria Drockilan kynttiläpaja täyttää 20 vuotta – Orimattilalainen käsityöyritys työllistää tänäkin vuonna 100 henkeä

Maria Drockilan kynttiläpaja on onnistunut menestymään uniikilla parafiinimuotoilulla läpi laman ja markkinoiden halpatuontihurmoksen.

Kun 19-vuotias Maria aloitti luostariperinteeseen pohjautuvien kynttilöiden

valmistuksen Nastolassa 1998, moni arveli tytön innostuksen jäävän lyhytaikaiseksi.

– Ensin tein kynttilöitä keittiössä, sitten olohuoneessa ja lopulta koko koti täyttyi kellaria myöten, kuvaa Maria Frankenhaeuser (os. Drockila) liiketoimintansa ensi askelia.

Yritys ei kuitenkaan jäänyt leimahdukseksi. Orimattilan Kehräämöllä nykyisin toimiva paja perustaa liiketoimintansa edelleen suomalaisella käsityöllä valmistetuille taidekynttilöille. Omalla pajalla suunnitellut mallit valmistetaan korkealaatuisesta valoa johtavasta parafiinista. Useimmat niistä koostuvat valetusta pohjakynttilästä,10-30 pintakastosta sekä vapaalla kädellä kaiverretuista kuvioista, jotka hehkuvat kynttilän palaessa.

Taitoliiton mukaan käsityöyritysten määrä on vähentynyt Suomessa 640

yrityksellä vuodesta 2011 lukien. Yksinyrittäjien osuus alalla on noin 75

prosenttia ja runsaalla 60 prosentilla liikevaihto jäi vuonna 2016 alle 30 000

euroon. Tästäkin näkökulmasta Maria Drockilan kynttiläpajan 20-vuotinen

matka on poikkeuksellinen. Eteenpäin ovat kantaneet luovuus, korkea laatu, kilpailijoista erottautuminen sekä henkilökohtainen asiakaspalvelu. Käytännössä nämä näkyvät mallistona, jossa suomalaisen luonnon teemat yhdistetään satoja vuosia vanhaan käsityötekniikkaan sekä jatkuvana tuotekehityksenä ja huippulaatuisina raaka-aineina. Nettikaupan satsausten sijaan asiakkaita halutaan palvella lähellä ja henkilökohtaisesti. Siksi jo yli kymmenen vuoden ajan pimenevä vuodenaika on merkinnyt kynttiläpajalla “kausisirkuksen” alkua. Tänä vuonna syys-lokakuulla avautuvia myymälöitä rakennetaan kauppakeskuksiin ja kivijalkoihin 26 kappaletta.

Yrittäjän persoonalla ja tunnettuudella oli suuri merkitys kynttiläpajan

alkuaikoina. Vähitellen kävi kuitenkin selväksi, ettei toimiva konsepti

julkkisnostetta kaipaa. Vuoden nuorena yrittäjänä aiemmin palkittu Maria on

saattanut viime vuosina keventää yrittäjän arkea ja varata enemmän aikaa niin

perheelle kuin uusille intohimoillekin.

– Kynttiläpajan mukana olen kokenut monet ikimuistoiset hetket. Minulla on

sekä tuskallisia että aivan hulvattomia muistoja kiikkustuolia varten. Olen ylpeä

henkilökunnasta, joka on kasvanut ja kehittynyt kanssani, sanoo yrittäjä, joka ei

nykyisin enää vastaa kynttiläpajansa operatiivisesta johdosta.

Vaikka kodin sisustamisen markkinoilla kulutus on jo pitkään suuntautunut

sarjatuotantona valmistettuihin ulkomaisiin tuotteisiin, yksittäin käsityönä valmistetut

Maria Drockila-taidekynttilät ovat vakiinnuttaneet asemansa kuluttajamarkkinoilla.

Myös asiakkaat ovat jättäneet jälkensä kynttiläpajan parafiiniin. Yhteistyössä heidän

kanssaan ovat syntyneet muun muassa Kielo- ja Joutsen-mallit, jotka osaltaan

kertovat yrityksen ja sen asiakkaiden jakamista arvoista: suomalainen luonto ja

kotimainen käsityö kantavat tuleville yhteisille vuosille.

Kansanjuhla Kehräämöllä 22.9.2018

Maria Drockilan kynttiläpajan 20-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan Orimattilan

Kehräämöllä lauantaina 22. syyskuuta kello 10-15. Kakkukahvien lisäksi tarjolla

on muun muassa kynttilöiden maalausta, musiikkia, sirkustunnelmia ja hevosajelua.

Tarkemmat tiedot osoitteessa www.mariadrockila.fi tai kynttiläpajan Facebook-sivuilta.