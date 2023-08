Maria Matinmikon uutuuskirja "Valohämy" julkistetaan Runokuu-festivaalilla

Valohämystä muotoutui kuvallinen, tarinan, esseen ja autofiktion lohkareita käyttävä kontemplatiivinen kirjoitus olemassaolon kauneudesta, historiallisuudesta, outoudesta, väkivallasta, materiaalisuudesta ja tuhosta. Kirjailija Maria Matinmikko on ottanut kirjan valokuvat kymmenen viime vuoden aikana. Kuvataiteilija Sami Jalosen piirustusten kiehtovan nyrjähtänyt jälki on ihmeellisen osuvassa yhteydessä teoksen alitajuntaan. Teoksesta julkaistaan myös Jari Kohon läpisäveltämä elektroninen äänitaideteos, joka on saatavissa äänikirjapalveluista. Äänikirjan lukee Maria Matinmikko.

Maria Matinmikko (s. 1983) on aiemmin julkaissut neljä teosta: Valkoinen (ntamo, 2012), Musta (Mahdollisen kirjallisuuden seura, 2013), Värit (Siltala, 2017) ja Kolkka (Siltala, 2019). Teos Valkoinen voitti YLE:n Tanssiva karhu -runouspalkinnon ja teos Värit sai Kalevi Jäntin palkinnon. Kolkka oli ehdolla Runeberg-palkinnon saajaksi pitkällä listalla. Matinmikko on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan estetiikka.

Kirja julkistetaan Runokuu-festivaalin Yhteys-klubilla lauantaina 26.8.2023 klo 19.00–23.30 Maria Matinmikon esiintymisen yhteydessä. Runokuu on poikkitaiteellinen kirjallisuusfestivaali, jonka järjestää kirjallisuusjärjestö Nuoren Voiman Liitto yhteistyökumppaniensa kanssa.

Valohämy – taide, maisema ja maailmanloppu

Tekstit ja valokuvat: Maria Matinmikko

Piirrokset: Sami Jalonen

192 sivua, sidottu

Siltala ja Parvs, 2023

"Olen kirjoittanut tämän teoksen rakkaudesta planeettaan ja taiteeseen. Se on kutsu maisemien pakahduttavuuteen, taiteen seismiseen olennaisuuteen ja kirjallisuudenlajien hybridiseen tilaan.

Kieli katsoo itseään peilistä. Galaksin ytimessä on supermassiivinen musta aukko. Eläimet todistavat. Maalaustaiteen termi ‘valohämy’ (ital. chiaroscuro) näyttäytyy sekä filosofisena asenteena että elettynä kokemuksena: valo, pimeys ja niiden sekoittuminen on yhtäaikaista."

– Maria Matinmikko