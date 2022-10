Maria Nordin ja uudistumisen vuosi 2023

”Olen joka hetki vapaa uudistumaan ja valitsemaan sydämen johdatuksen.”

- Maria Nordin uutuusteoksessa Uuden ajan kalenteri – vuosi 2023

Marian Nordinin uutuusteos Uuden ajan kalenteri – vuosi 2023 tuo aiemmin julkaistun Eroon oireista -teoksen (Viisas Elämä, 2020) ja hänen suositun verkkokurssin harjoitukset osaksi lukijan arkea. Teos tarjoaa opastusta ja tukea päivittäiseen hyvinvointiin lempeiden tietoisuustaitojen avulla. Kalenteri sisältää Free to Heal® -menetelmään pohjautuvia ajatuksia ja tehtäviä vuoden jokaiselle viikolle kannustaen lukijaa uudistumaan ja tekemään muutoksia omassa arjessaan. Helppokäyttöinen kierresidottu kalenteri jättää tilaa myös lukijan omille merkinnöille.

” Ehdotan, että käännät katseesi joka päivä johonkin hyvään. Merkitse siis kalenteriin omien menojesi ja muistiinpanojen lisäksi joka päivälle ylös asioita ja tilanteita, jotka ovat päiväsi aikana tuoneet sinulle pilkahduksen iloa, rakkautta, kiitollisuutta tai yhteyden tunnetta.” ohjeistaa Maria Nordin Uuden ajan kalenterin – vuosi 2023 käyttäjää.

Maria Nordin on kirjailija, arkkitehti, hyvinvointivalmentaja, Free to Heal ®-menetelmän kehittäjä ja neljän lapsen äiti. Häneltä on ilmestynyt aikaisemmin myyntimenestys Eroon oireista (Viisas Elämä, 2020), lasten satukirja Taikamatka (Viisas Elämä, 2021) sekä Kiitollisuuden vuosi 2022 -kalenteri (Viisas Elämä, 2021).

Uuden ajan kalenteri – vuosi 2023 ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 40.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.