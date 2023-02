Maria Ohisalo: Ei kai tämä ole kokoomuksen ilmastolinja?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa (13.2.), että hänen mielestään hakkuut ovat kestävällä tasolla.

– Kyse ei ole mielipiteistä. Me tiedämme, että Suomen hiilinielut ovat romahtaneet. Me tiedämme, että metsiä hakataan liikaa ja liian nuorina. Tämä on tutkittua tietoa, Ohisalo jyrähtää.

– Ei kai tämä ole kokoomuksen ilmastolinja? Suomen hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ei voi saavuttaa, jos tosiasioita ei kohdata sellaisina kuin ne ovat. Tätä ongelmaa ei korjata puhumalla mustaa valkoiseksi. Nyt on syytä herätä todellisuuteen, Ohisalo kummastelee.

Ohisalo korostaa hiilinielujen pelastuspaketin tarvetta.

– Meidän pitää uudistaa metsälaki, ottaa käyttöön maankäytön muutosmaksu ja suojella vanhat ja luonnontilaiset metsät, Ohisalo painottaa.

– On myös suomalaisen metsäteollisuuden ja metsänomistajien etu, että puun jalostusastetta saadaan nostettua ja hakkuumäärät kestävälle tasolle.

Koko päivitys luettavissa Facebookissa: https://www.facebook.com/OhisaloMaria/posts/pfbid0e3ov3i768zt3tTiWWTFmvXY8pJtdjdbxQEuh5PXXqcNXc72Pou4akxT1RwaT4eRpl