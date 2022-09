Maria Ohisalo: Kunnille oikeus valita tuleeko kaivosta vai ei – uusi kaivoslaki etenee eduskuntaan

– Tähän asti pitkälti ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat voineet toimia Suomessa liian paljon oman päänsä mukaan, ja jäljelle on jäänyt tukku ympäristöongelmia ja tärveltyä maisemaa. Nyt uudella kaivoslailla tätä toimintaa suitsitaan, Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

Alueen asukkailla tulee olla sananvaltaa siihen, tuleeko kaivos oman kunnan alueelle vai ei. Paikallisilla tulee olla mahdollisuus ratkaista, onko kunnan tulevaisuus esimerkiksi luontomatkailussa vai kaivostoiminnassa.

– Vaikka tämä vaikuttaa itsestäänselvältä, tähän asti näin ei ole ollut. Kunta ei ole voinut estää kaivoksen tuloa alueelleen. Nyt antamamme lakiesitys korjaa tämän ja kaivosten edellytykseksi tulee kuntakaava, Ohisalo korostaa.

Uudistus tuo paremman turvan myös monille arvokkaille luontoalueille.

– Osana kaivoslain uudistamista sovimme, että malminetsintä kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kielletään kokonaan luonnonsuojelulaissa. Malminetsinnän ehtoja muilla valtion luonnonsuojelualueilla tiukennetaan nykyisestä, Ohisalo sanoo.

Kaivoslakiin lisätään myös tärkeitä periaatteita luonnon huomioimiseksi. Vahingollisia ympäristövaikutuksia tulee välttää niin pitkälle kuin mahdollista.

– Vihreät pyrki vaikuttamaan siihen, että malminetsintä olisi kielletty kokonaan muun muassa kaikilla luonnonsuojelualueilla, mutta se ei vielä toteutunut. Tässä jää parannettavaa tuleville hallituksille, Ohisalo lisää.

Laajat kaivosvaraukset ovat aiheellisesti herättäneet huolta monilla alueilla Suomessa. Uuden kaivoslain myötä kaivosvarauksista tullaan perimään varausmaksu ja varauksien voimassaoloaika puolitetaan kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. Tämä estää ylisuuria varauksia.



– Myös alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien paremmassa huomioimisessa otetaan askeleita eteenpäin. Lakiuudistuksessa selvennetään sitä, että on nimenomaan kaivosluvan hakijan vastuulla selvittää hankkeen vaikutukset saamelaisiin – eli että tämä ei olisi vain saamelaisten itsensä harteilla, Ohisalo toteaa.

– Tärkeimmästä tähän tarvittavasta uudistuksesta, eli kaiken kaivostoiminnan estämisestä Saamenmaalla ilman saamelaisten ennakkosuostumusta, ei valitettavasti vielä löytynyt yhteisymmärrystä, mutta Vihreät jatkaa tämän asian ajamista, Ohisalo jatkaa.

Jatkossa epäonnistuneiden kaivoshankkeiden kustannukset kaatuvat entistä harvemmin veronmaksajien kannettavaksi. Kaivosyhtiöiltä vaaditaan uutta, konkurssitilanteiden hoidon varalta annettavaa vakuutta, ja jätevakuuksien mitoitusta on tarkistettu jo aiemmin annetulla esityksellä.

– Myöhemmin syksyllä on tulossa myös esitys pitkään odotetusta kaivosverosta. Tähän asti Suomi on antanut arvokkaat mineraalimme yhtiöiden käyttöön ilmaiseksi, vaikka ne voidaan hyödyntää vain kerran. On tärkeää että jatkossa myös yhteiskunta saa niistä korvauksen, Ohisalo lisää.

