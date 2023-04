Maria Ohisalo: Pelkät ilmastolupaukset eivät riitä

– Kokoomus on ilmoittanut kutsuvansa kaikki puolueet hallitustunnusteluihin. Myös Vihreät on valmis osallistumaan tunnusteluihin. Meille on kuitenkin selvää, että kynnys hallitukseen lähtemiselle on äärimmäisen korkea, sillä emme lähde viherpesemään sellaisen hallituksen politiikkaa, joka ei aja riittäviä ilmasto- ja luontotoimia, puolusta koulutusta tai torju eriarvoisuutta, Ohisalo toteaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että ilmastolakiin kirjattu Suomen hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035 on voimassa.

– Tavoitteesta kiinni pitäminen on erittäin tärkeää, mutta siihen ei riitä pelkkä lupaus. Hallitusohjelmaan on kirjattava hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen riittävät toimenpiteet, eli konkreettisia toimia, joilla päästöt vähenevät ja hiilinielut vahvistuvat. Toimia on pystyttävä tekemään ennakkoluulottomasti, poteroihin kaivautumatta ja siten, että ne ovat myös sosiaalisesti oikeudenmukaisia, Ohisalo painottaa.