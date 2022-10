Maria Ohisalo: Perussuomalainen energiapolitiikka vesittää yritysten tulevaisuusnäkymiä ja syventää kotitalouksien ongelmia

Markkinoilla sähkön hinta määräytyy kalleimman mukaan. Kalleinta energiaa on tällä hetkellä maakaasu, toisena tulee hiilivoima. Kaikista edullisinta sähköntuotantoa on uusiutuva ja päästötön energia, kuten tuulivoima, aurinkovoima ja vesivoima. Myös ydinvoimalla on oma roolinsa puhtaan energian tuotannossa.

– On posketon väite, että hallituksen ilmastotavoitteet olisivat syypää korkeaan energian hintaan. Päinvastoin: Suomen tilanne on parempi kuin suuren osan muuta Eurooppaa juuri siitä syystä, että olemme investoineet hajautettuun uusiutuvaan energiaan jo varhain, Ohisalo korostaa.

Koska sähkön hinta markkinoilla määräytyy tällä hetkellä kalleimman mukaan, saavat monet energiayhtiöt suuria voittoja kalliiden sähkölaskujen kanssa painivien kansalaisten kustannuksella.

– En myöskään ymmärrä, miksi perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ovat EU:n varjolla asettuneet välikysymyksessään vastustamaan windfall-veroa, jolla nimenomaan suitsittaisiin energiayhtiöiden isoja, perusteettomia voittoja, Ohisalo lisää.

Kysymys Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutumisesta tulee olemaan keskeinen ensi kevään vaaleissa ja hallitusneuvotteluissa.

– On oikeastaan vastuutonta edes väläytellä ilmastotoimien tauolle laittamisella tai u-käännöksellä. Yritykset ovat laskeneet investointinsa sen varaan, että Suomi jatkaa johdonmukaisella polulla kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Toivoisin kaikilta oppositiopuolueilta selkeäsanaista sitoutumista maan ilmastotavoitteeseen jo ennen ensi kevään vaaleja ja hallitusneuvotteluita, Ohisalo vaatii.