Maria Ohisalo: Vihreä kädenjälki näkyy jo sisäministeriössä

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo korosti muutosta, joka sisäministeriössä on tapahtunut kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana puhuessaan Vihreiden puoluevaltuuskunnassa Helsingissä lauantaina.



– Turvapaikkaprosessin laatua on parannettu ja pakolaiskiintiötä saatu nyt tuplattua siitä, mitä se hallituskauden alkupuolella oli. Poliisiin on nyt vuosien puheiden jälkeen vihdoin perustettu ihmiskaupan torjunnan yksikkö.



Myös turvallisuusviranomaisten toimintakykyyn on johdonmukaisesti panostettu vuosia kestäneiden leikkausten jälkeen.



– Olemme vahvistaneet turvallisuusviranomaisten resursseja. Historiallisella tavalla olemme saaneet poliisille, rajavartijoille, pelastuspuolelle ja maahanmuuttopuolelle lisäpanostuksia.



Myös yhdenvertaisuutta on sisäministeriön toimiallalla viety eteenpäin.



– Turvallisuusviranomaisten tasa-arvotyötä on vauhditettu. Olette ehkä törmänneet keskusteluun siitä, kuinka vaikka pelastuspuolella erittäin monet ihmiset ovat kokeneet häirintään ja syrjintää. Ja tällaselle me halutaan laittaa stoppi, Ohisalo korostaa.



Ohisalo nosti esiin puheessaan Vihreille tärkeitä hankkeita jäljellä olevalla hallituskaudella: uutta kaivoslakia ja translakia, sekä korosti varhaiskasvattajien tilanteen parantamisen tärkeyttä.



– Edelleen kansainväliset kaivosyhtiöt rellestävät Suomen kansallismaisemissa. Mahdolliset kaivoshankkeet pelottavat yhtä lailla Saimaalla kuin Saamenmaallakin. Ihmiset ympäri Suomen vaativat parempaa kaivoslakia, ja sellainen on myös säädettävä. Sitä ei pidä tehdä kaivosyhtiöiden voitto mielessä, vaan ympäristönsuojelun taso ja paikallisten vaikutusmahdollisuudet edellä, Ohisalo jyrähtää.



Vihreiden sisällä huolta on herättänyt myös translain uudistuksen eteneminen sosiaali- ja terveysministeriössä. Ohisalon mukaan vihreät haluavat saada uudistuksen etenemään.



– On myös selvää, että uusi translaki tarvitaan ja se tarvitaan pian. Translain uudistus on yksi tämän hallituksen tärkeimmistä ihmisoikeuksien edistämisen eteen tehtävistä muutoksista. Se on kuitenkin viivästynyt anteeksiantamattoman paljon, Ohisalo toteaa.



– Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointia on parannettava ja palkkoja on nostettava. Myös ryhmäkohtainen henkilöstömitoitus ja koulutuspaikkojen lisääminen olisi tärkeä pitää mukana keinovalikoimassa. Hommia siis todellakin jää vielä hallituskauden viimeiselle puolelletoista vuodelle, Ohisalo jatkaa.



Vaikka keväällä edessä on maan ensimmäiset aluevaalit, ei tuleviin eduskuntavaaleihinkaan ole enää pitkä aika.



– Kevään aluevaalit on ensimmäinen etappi, mutta sen jälkeen meidän täytyy heti kohdistaa meidän katse tulevia eduskuntavaaleja kohden. Niissä ratkaistaan se, valuuko nyt aikaansaatu työ hukkaan, vai laitetaanko isompi vaihde silmään, Ohisalo toteaa.