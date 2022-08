Maria Ohisalo: Vihreille on kynnyskysymys, että ilmastotoimien tekemistä jatketaan tulevalla hallituskaudella

– Inflaation taustalla on useita tekijöitä, mutta aivan erityisesti halvan fossiilienergian loppu. Tämä pitäisi päättäjien tunnustaa, jotta voimme löytää tien ulos siitä: kyseessä ei ole vain energiakriisi, vaan fossiilienergian kriisi, Ohisalo toteaa.

Ohisalo kummastelee viime aikoina kuuluneita avauksia ilmastotoimien lykkäämisestä.

– Nyt on aivan väärä hetki painaa jarrua tai tehdä energiapolitiikassa u-käännöstä menneisyyteen. Jostain syystä monessa puolueessa sitä silti väläytellään: oppositiossa ilmastotoimien lykkäämistä on vaadittu jo pitkään, mutta nyt myös SDP:n eduskuntaryhmä haluaisi lisätä fossiilisia päästöoikeuksia, Ohisalo sanoo.

Ohisalo ilmoittaa ilmastotoimien jatkamisen tulevien hallitusneuvottelujen kynnyskysymykseksi.

– Vihreät ei tule olemaan sellaisessa hallituksessa, jossa ilmastotoimia lähdetään jarruttamaan tai peruuttamaan, ja meidän tavoitteemme on varmistaa, että tällaista hallitusta ei myöskään synny. Pelkästään ilmastotoimien vesittämistä vihjailevat esityksetkin ovat vastuuttomia, ja vievät pohjaa suomalaisten yritysten investoinneilta ja tulevaisuudennäkymiltä. On välttämätöntä ja täysin mahdollista tukea ihmisiä vaikeiden aikojen yli ja samalla varmistaa, että ilmastokriisiä ja luontokatoa torjutaan, Ohisalo korostaa.

Ohisalo korostaa tulevan hallituskauden merkitystä myös Suomen talouden kestävyyden kannalta.

– Työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin, jolla turvataan myös hyvinvointivaltion rahoitus. Se edellyttää panostusta koulutukseen ensihetkistä alkaen. Peruskoulussa on pantava perusasiat kuntoon ja koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava. Myös sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen on saatava oikeille urille – meille tietenkin tärkeää on ottaa uusia askelia kohti perustuloa, Ohisalo jatkaa.

