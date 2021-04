Maria Timgren SOK:n strategiajohtajaksi

SOK:n uudeksi strategiajohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.5. alkaen nimitetty KTM Maria Timgren. Hänen vastuulleen kuuluvat muun muassa S-ryhmän strategioiden, toimialarakenteiden ja liiketoimintaportfolion kehittäminen.

Maria Timgren siirtyy S-ryhmään Fazer Groupilta, jossa hän on työskennellyt konsernitasolla yrityskaupoista vastaavana johtajana ja viimeisimpänä myös strategiasta vastaavana johtajana.

”Olen erittäin iloinen Maria Timgrenin tulosta SOK:lle. Hän on tuo meille lisää strategista osaamista ja kansainvälistä kokemusta kaupan alan suuriin murroksiin: digitalisaatioon, kilpailun kansainvälistymiseen ja kysynnän polarisaatioon. S-ryhmä on onnistunut vastaamaan näihin muutoksiin hyvin tähän saakka, ja Maria tuo meille lisää voimaa muutostahdin kiihdyttämiseen”, sanoo muutosjohtaja Sebastian Nyström SOK:lta.

”Odotan innolla pääseväni jatkamaan ja edelleen kehittämään sitä hienoa työtä, jota S-ryhmässä on tehty. Kaupan alan murros on Covid-19-pandemian myötä kiihtynyt entisestään. Meillä on valtavasti mahdollisuuksia myötävaikuttaa entistä parempaan suomalaiseen arkeen”, Maria Timgren sanoo.

