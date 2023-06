Marianne Kukko on nimitetty Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajaksi Haaga-Heliaan

Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajana elokuussa aloittava Marianne Kukko on toiminut noin 20 vuoden ajan erilaisissa johto- ja asiantuntijatason tehtävissä korkeakoulu- ja koulutusmaailmassa. Tampere3-uudistuksen johtajana hän oli mukana rakentamassa uudenlaista ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston korkeakouluyhteisöä.

Viimeisimmäksi Kukko on toiminut konsulttiyrityksen toimitusjohtajana, konsulttina, valmentajana ja coachina organisaation kehittämisen, johtamisen, muutosjohtamisen sekä itsensä johtamisen alueilla. Koulutukseltaan Kukko on filosofian tohtori tietojohtamisesta ja kauppatieteiden maisteri.

Haaga-Heliaan Kukko tulee kehittämään toimintaa ja kasvattamaan Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaikuttavuutta. Kukon mukaan Haaga-Helia on tehnyt Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa erinomaista työtä, ja hän kiittää opettajakorkeakoulun pitkäaikaista, eläkkeelle jäävää johtajaa Jari Laukiaa ja koko tiimiä siitä.

– Haaga-Helia on vahva toimija, jolla on pitkä ja ansiokas historia. Haaga-Heliasta on välittynyt aina hyvä henki ja tekemisen meininki. Ammatillinen opettajakorkeakoulu vaikuttaa ja sillä on nykyistä laajempiakin mahdollisuuksia vaikuttaa oppimisen ja opetuksen laatuun ja kehittymiseen laajalti yhteiskunnassa, Marianne Kukko sanoo.

Tulevaisuudessa kehittämisen painopisteitä ovat digipedagogiikan ja Haaga-Helian oman opetuksen kehittäminen. Kukko uskoo, että jatkuvan oppimisen tarve tulee entisestään kasvamaan eri organisaatioissa. Hän näkee, että Haaga-Helialla on mahdollisuus olla organisaatioiden kumppanina tukemassa oppimiskyvykkyyden nostoa.

– Digitaalisuus on tullut voimalla mukaan arkeen. Se luo paljon mahdollisuuksia – digipedagogiikan kehittäminen mahdollistaa moninaisemmat oppimisen tavat ja tavoitettavuuden, kunhan oppiminen ja erilaiset oppijat pidetään keskiössä. Tärkeää uutta kohtaan on positiivinen uteliaisuus ja tahto oppia, Kukko pohtii.