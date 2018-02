Marika Laine on Miss MP18

Miss MP18 -tittelin sai tänään MP-messuilla Marika Laine Hauholta. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi sijoittui Pauliina Teittinen Jyväskylästä ja toiseksi perintöprinsessaksi Heidi Tapper Vantaalta. Marika Laine vei myös Näytteilleasettajien Suosikki -palkinnon.

MP-messujen yhteydessä on jo viisi vuotta järjestetty kilpailu, joissa valitaan moottoripyörähenkinen kaunotar. Edellisinä vuosina on valittu Miss MP17, Miss MP16, Miss Superenduro 2015 ja Miss Supercross 2014. Kilpailun järjestäjänä on toiminut alusta alkaen Helena Riihitupa yhteistyössä MP-messujen kanssa.

Joka vuosi kiinnostus jo perinteeksi muodostunutta kilpailua kohtaan on kasvanut. Erilainen konsepti ei keskity pituuksiin, painoihin tai bikinikierrokseen. Finalistit nähtiin viikonlopun aikana ajovarustemuotinäytöksissä, joka esitteli kauden kuumimpia uutuuksia. Voittajan valintakriteereinä oli ulkoisten ominaisuuksien lisäksi asenne, persoona ja kyky ottaa yleisö haltuun. Tänäkin vuonna kokonaisuus ratkaisi.

Radio City valitsi myös oman suosikkinsa ja hän oli Pauliina Teittinen.

Tuomaristoon kuuluivat Vesa Koivunen Bike-lehdestä, MP-messuilta Niko Kantola, valokuvaaja Hans Lehtinen, Miss Supercross 2014 Neea Poutanen, Miss MP16 Henrika Vehmainen sekä juontaja-näyttelijä Viivi Pumpanen, joka toimi myös MP-näytöksen tuottajana.

Messukeskus järjestää MP-messut Teknisen Kaupan Liiton toimeksiannosta nyt 13. kerran.

MP-messut on avoinna vielä su 4.2. klo 10-17 Messukeskuksessa Helsingissä.

www.mpmessut.fi #mpmessut