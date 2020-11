Marina Salenius nimitetty Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajaksi

Jaa

KTM, LKV Marina Salenius on nimitetty Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajaksi 1.1.2021 alkaen. Marina Saleniuksella on 16 vuoden kokemus ja menestykäs ura kiinteistönvälityksessä ja hän tuntee alan ja sen toimijat erittäin hyvin. Viimeksi hän on toiminut Kiinteistömaailman varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana. Huoneistokeskuksen nykyinen liiketoimintajohtaja Kari Virta jatkaa työtään Huoneistokeskuksen emoyhtiö Realia Groupin toimitusjohtajana.

"Nyt kun SKV Kiinteistönvälityksen ja Huoneistokeskuksen yhdistyminen on saatu maaliin ja päästy tulosten osalta erinomaiseen vauhtiin, on hyvä hetki luovuttaa johtokapula eteenpäin. Haluamme jatkossakin olla ammattitaidostaan tunnettu valtakunnallinen ketju, jossa välittäjillä on parhaat mahdollisuudet menestyä työssään. Siksi olen erityisen tyytyväinen, että saimme Marinan johtamaan ja kehittämään Huoneistokeskusta yhä vahvemmaksi brändiksi Suomessa", Realia Groupin toimitusjohtaja Kari Virta sanoo. "On todella hienoa päästä mukaan kehittämään Huoneistokeskuksen arvostettua brändiä. Olen iloinen siitä, että voin tuoda oman kokemukseni Huoneistokeskuksen käyttöön ja lähteä kaikkien huoneistokeskuslaisten kanssa yhdessä rakentamaan menestystarinaa. Haluan vahvistaa Huoneistokeskuksen asemaa kiinteistönvälitysalan suunnannäyttäjänä ja pitää Huoneistokeskus alan suositelluimpana kiinteistönvälitysyrityksenä sekä halutuimpana työnantajana”, Huoneistokeskuksen tuleva liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo. Marina Salenius vastaa Huoneistokeskus Oy:n liiketoiminnasta valtakunnallisesti, ja hän raportoi Realia Group -konsernin toimitusjohtajalle Kari Virralle.



Lisätietoja

Kari Virta, toimitusjohtaja, Realia Group, puh. 040 751 1853, kari.virta@realia.fi Marina Salenius, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus (1.1.2021 alkaen), puh. 040 738 1776

Kuvat Marina Salenius Lataa