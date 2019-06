Marina Vahtola Voglian hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi Jaakko Salminen – yhtiö uudistuu tavoitteena kansainvälinen kasvu

Suomalainen Voglia on uudistanut strategiansa ja panostaa kasvuun ja kansainvälistymiseen lähivuosina. Yhtiö vahvistaa myös hallitustaan kahdella ulkopuolisella ammattiosaajalla kutsumalla puheenjohtajakseen Marina Vahtolan sekä hallituksen jäseneksi Jaakko Salmisen.

Vahtola tunnetaan suurten kuluttajaketjujen ja kansainvälisten brändien pitkän linjan menestyksellisestä johtamisesta. Hän on toiminut yli 10 vuoden ajan toimitusjohtajana mm. Suomen ja Viron Bauhausissa sekä pörssiyhtiö Oral Hammaslääkäreissä. Vahtola toimii hallitusammattilaisena useissa eri alan yrityksissä ja järjestöissä Suomessa sekä senior advisorina kansainvälisissä kaupanalan ketjuissa Ruotsissa erikoisosaamisalueenaan brändi-, konsepti- ja verkkokauppastrategiat.

”Olemme rakentaneet viime syksystä lähtien Voglian uutta strategiaa, jonka tavoitteena on kirkastaa yhtiön kilpailuetu. Uuden strategian myötä ketjun valikoima uudistuu ja panostamme vahvasti verkkokauppaan. Tavoitteena on rakentaa Vogliasta kansainvälisesti menestyvä brändi. Uusi Voglia näkyy kuluttajalle tulevaisuudessa kokonaisvaltaisena lifestyle-brändinä, jolla on merkittävä rooli kuluttajan arjessa. Voglian tarina sekä arvot ovat vahva pohja, jolle on hyvät edellytykset rakentaa kansainvälinen menestystarina. On hienoa olla mukana rakentamassa tätä tarinaa”, sanoo Vahtola.

Jaakko Salminen on toiminut useissa kasvuyrityksissä sekä Suomen Bisnesenkeliverkoston puheenjohtajana. Aiemmin Salminen on toiminut Sun Microsystems Oy:ssä ja IBM Oy:ssä johtotehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Salminen toimii lisäksi rahoituksen neuvonantajana ja Partnerina Grannenfelt Finance Oy:ssä. Salminen tuo hallitukseen kokemuksensa kasvuyritysten rahoituksesta, teknologian ja uusien innovaatioiden mahdollisuuksista, verkkoliiketoiminnasta ja kansainvälisen liiketoiminnan johdosta.

”Voglia on suomalainen perheyhtiö, joka on alusta asti kulkenut omaa tietään laatua vaalien. Yhtiö on nyt uuden kehitysvaiheen edessä. Voglian uusien hallitusjäsenten kokemus mahdollistaa yhtiön kunnianhimoisen kansainvälistymiseen perustuvan kasvustrategian menestyksellisen toteuttamisen”, toteaa Voglian toimitusjohtaja ja omistaja Markku Virtanen yhtiön uudistamisesta.