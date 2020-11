Marisha Rasi-Koskisen REC Tulenkantaja-ehdokas

Marisha Rasi-Koskisen romaani REC on Tulenkantaja-ehdokas. Tulenkantaja-palkinto myönnetään kirjalle, jolla olisi tuomariston mukaan mahdollisuudet menestyä käännöksenä ulkomailla.

Palkintoehdokkaat valinnut raati perusteli RECin valintaa seuraavasti: "Marisha Rasi-Koskisen REC (S&S) on tamperelaiskirjailijan pääteos. Se on nerokas kuva ajasta, jossa kaikki kuvaavat koko ajan itseään ja julkaisevat kuviaan ja videoitaan sosiaalisessa mediassa. Rasi-Koskinen ei päivittele ilmiötä vaan sukeltaa syvemmälle sen sisään kuin yksikään toinen suomalaiskirjailija on tehnyt. Rasi-Koskisen romaani on samalla vetävä mystinen kaveruus- ja rakkaustrilleri, joka ei ole sidottu paikkaan mutta sitäkin mestarillisemmin Instagramin ja pikaviestipalveluiden aikaan."

Aamulehden perustama ja jakama Tulenkantaja-palkinto myönnetään kirjailijalle, jonka voittajateoksella olisi tuomariston mukaan mahdollisuudet menestyä käännöksinä ulkomailla. Voittaja saa 5 000 euroa ja Suomen kirjallisuuden vientikeskuksen Filin valmennusohjelman Tulenkantaja-voittajateoksen viemiseksi ulkomaille.

Palkinto jaetaan 28.11.2020 Tampereen kirjaviikolla Tampere-talossa.

REC:in ulkomaanoikeuksia edustaa Helsinki Literary Agency.

Marisha Rasi-Koskinen on tamperelainen kirjailija ja psykologi, jonka luomat maailmat pakenevat arkihavaintoa. Hän on aiemmin julkaissut viisi palkittua ja kiitettyä kaunokirjallista teosta.