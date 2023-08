Mark Wilsonista Verge Motorcyclesin talousjohtaja – yhtiö lähtee skaalaamaan kansainvälistä liiketoimintaansa

Sähkömoottoripyöräilyn pioneeri Verge Motorcycles on nimennyt uuden talousjohtajan skaalaamaan yhtiön kansainvälistä liiketoimintaa. Pitkään autoilualan johtotehtävissä työskennellyt Mark Wilson on viimeisimpänä toiminut Aston Martin Lagonda Plc:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa McLaren Automotiven talousjohtajana. Wilsonilla on yli 20 vuoden kokemus autoteollisuudesta, ja hän on kerryttänyt itselleen vahvaa osaamista rahoituksen keräämisestä ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamisesta. Verge on laajentamassa toimintaansa Yhdysvaltojen markkinoille ja kansainvälisesti, joten Wilsonin nimitys tulee juuri oikeaan aikaan.

“Vergen ainutlaatuinen innovaatio, huippuluokan design ja kunnianhimoinen visio kiinnostavat kansainvälisiä sijoittajia haastavasta globaalista taloustilanteesta huolimatta. Käsillä on käänteentekevä hetki Vergelle, kun se lähtee skaalaamaan toimintaansa vastatakseen maailmanlaajuisesti kasvaneeseen kysyntään. Tilauksia on jo nyt pitkälle ensi vuoteen ja Verge on valmis nappaamaan johtajuuden sähköisten superpyörien kategoriassa. On upeaa olla mukana näin dynaamisessa ja jännittävässä liiketoiminnassa“, Mark Wilson kertoo. Hän on toiminut neuvonantajana Verge Motorcyclesin Advisory Boardissa maaliskuusta lähtien.

Verge Motorcycles valmistaa maailman edistyksellisintä sähkömoottoripyörää, ja yhtiö on satsannut tuotekehitykseen valtavasti varmistaakseen paikkansa sähköajamisen edelläkävijänä.

“Mark Wilsonin vahva osaaminen ja pitkä kokemus autoilualalta on Vergelle äärimmäisen arvokasta etenkin tässä kasvun vaiheessa. Yhtiön tilauskanta on kasvanut kiihtyvällä tahdilla, ja tulevien rahoituskierrosten avulla yhtiön on tarkoitus varmistaa toimituskapasiteetin kasvattaminen kysyntää vastaavaksi. Siinä kaikessa Markilla on vertaansa vailla oleva kokemus. Yhtiö astuu nyt uuteen aikakauteen”, Vergen teknologiajohtaja Marko Lehtimäki kertoo.