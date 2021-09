Marke Ahonen kehottaa uutuuskirjassaan nostamaan katseen ylös maasta tarkkailemaan lintuja!

Miten lintujen katsominen ja näkeminen avaa näkymiä uusiin maailmoihin ja saa tutun ympäristön näyttäytymään toisin? Miten lintuharrastus aloitetaan ja miten lintulajit opitaan tunnistamaan? Mitä lintujen perhe-elämän tarkkaileminen opettaa meille meistä itsestämme ja omista tunteistamme? Mikä on meidän paikkamme lintujen maailmassa?

Klassillisen filologian dosentti, tietokirjailija ja suomentaja Marke Ahonen kertoo uudessa kirjassansa Lintujen katselemisen taito (Basam Books 2021) lintuharrastuksestaan ja niistä yllättävistäkin asioista, joita se hänelle on antanut. Kirjan painopiste on oman lähiluonnon tarkkailussa ja sen monimuotoisuudelle avautumisessa.

”Lintuharrastuksen ydin on nimenomaan katsominen. On katsottava, jotta voisi nähdä jotakin yllättävää tai kaunista tai riemastuttavaa tai järkyttävää tai koskettavaa tai ajatuksia ja oivalluksia herättävää. On katsottava toiveikkaasti, kohdetta etsien. On katsottava intensiivisesti, kohdetta sitkeästi seuraten. On katsottava toistuvasti, tuttuuden ja vierauden kokemusta tavoitellen, yhtäläisyyksiä ja eroja hakien ja arvioiden.”