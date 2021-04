Markkinoinnin ja johtamisen moniosaaja Anu Vänskä nimitetty Aalto EE:n Aasian toimintojen vetäjäksi

Financial Times: Aalto Executive MBA:n kokonaistyytyväisyys pohjoismaiden korkein 26.10.2020 07:48:49 EET | Tiedote

Financial Times on arvostanut Aalto Executive MBA -ohjelman jälleen maailman sadan parhaimmistoon tuhansien verrokkien joukosta. FT julkisti ensimmäistä kertaa ohjelmien asiakastyytyväisyyden kokonaisluvun. Aalto EMBA on osallistujatyytyväisyydellä mitattuna pohjoismaiden paras ohjelma ja globaalisti sijalla 14. Ohjelman kokonaissijoitus 88. on neljä sijaa parempi kuin viime vuonna.