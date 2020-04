MarkkinointiAkatemia on selvittänyt työntekijöidensä toimintaa ja ryhtynyt toimenpiteisiin

Yhtiö selvitti työntekijöidensä toiminnan liittyen pääministeriin puolisoon.

Mediassa on viime päivinä uutisoitu, kuinka digitaaliseen asiakashankintaan erikoistunut MarkkinointiAkatemia on auttanut yrityksiä tekemään tukirahahakemuksia. Julkisessa keskustelussa on esitetty, että yhtiö olisi käyttänyt markkinoinnissaan hyväksi tietoa siitä, että pääministeri Sanna Marinin puoliso työskentelee yhtiössä.

”Yhtiönä emme missään tapauksessa käytä tällaisia epäasiallisia keinoja markkinoinnissa. Emme hyväksy tällaista toimintatapaa työntekijöiltämme”, MarkkinointiAkatemian toimitusjohtaja Mikko Pulkkila sanoo.

MarkkinointiAkatemia on halunnut tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Siksi yhtiö tarjoutui auttamaan tukihakemuksien tekemisessä Business Finlandille ja Ely-keskuksille. Apua on annettu veloituksetta ja sitoumuksetta.

MarkkinointiAkatemian tekemän selvityksen mukaan yksittäisissä asiakassähköposteissa ja -keskusteluissa on noussut esiin, että viestintäjohtajan avopuoliso on pääministeri Sanna Marin. Tämän tiedon hyödyntäminen markkinoinnissa ei ole yhtiön ohjeistuksen mukaista eikä toimintatapaa olisi missään nimessä hyväksytty.

Yhtiö on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. Yhden henkilön osalta on annettu varoitus ja hänet on siirretty toisiin tehtäviin. Asian läpikäyntiä jatketaan sisäisesti.

”Tulemme käsittelemään viestintää ja markkinointia henkilöstön kanssa, ja käymme tarvittaessa lisäkeskusteluja, jotta tulevaisuudessa voidaan toimia paremmin”, Pulkkila kertoo.