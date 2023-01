Markkinointidataintegraation globaali markkinajohtaja Supermetrics nimittää kasvuyhtiökonkari Anssi Rusin toiseksi toimitusjohtajaksi

Aiemmin Smartly.io:n ja Yousicianin johdossa toiminut Anssi Rusi tuo mukanaan vuosikymmenien kokemuksen kasvuyhtiöiden myynnin, asiakaspalvelun ja operaatioiden skaalaamisesta. Supermetricsillä Rusi ryhtyy luotsaamaan myynnin, asiakkuuksien ja operaatioiden laajentamista.

Alustavien tietojen mukaan Supermetrics-konsernin liikevaihdon vuosittainen kasvu oli vuonna 2022 noin 40%, ja liikevaihto nousi yli 50 miljoonan euron. Supermetricsin vuonna 2013 perustanut Mikael Thuneberg on kasvattanut yrityksen yhden miehen liikeideasta kansainväliseksi kasvumenestykseksi. Jatkossa Thuneberg keskittyy johtamaan yhtiön tuotekehitystä.



Suomessa vielä harvinainen jaetun toimitusjohtajuuden malli mahdollistaa toimitusjohtajien keskittymisen omien vahvuuksiensa ja kokemuksensa mukaisesti liiketoiminnan ydinalueisiin. Maailmalla malli on käytössä useissa menestyneissä teknologiayhtiöissä, kuten Netflixillä, Atlassianilla ja Workdaylla.



Rusi siirtyy Supermetricsille suomalaisesta kasvuyhtiö Yousicianista. Ennen Yousiciania hän toimi yli seitsemän vuotta operatiivisena johtajana kotimaisessa mainosteknologiayhtiö Smartly.io:ssa, joka myytiin vuoden 2019 lopussa yhdysvaltalaiselle pääomasijoittajalle 200 miljoonalla eurolla. Rusi on myös Startup-säätiön hallituksen puheenjohtaja.



“Olen innoissani päästessäni mukaan rakentamaan Supermetricsin vaikuttavaa kasvutarinaa. Mikael ja tiimi ovat viimeisten yhdeksän vuoden aikana onnistuneet luomaan erinomaisen yhtiön ja tuotteen, joka on saavuttanut markkinajohtaja-aseman ja kasvanut kannattavasti perustamisestaan lähtien. On ainutlaatuista päästä työskentelemään rinnakkain Mikaelin kanssa ja yhteisvoimin viedä Supermetricsiä kohti yhä suurempaa menestystä”, Rusi kommentoi nimitystään.

“Olemme ylpeitä saadessamme Anssin mukaan tiimiin ja odotan yhteistyötämme innolla. Hänen saavutuksensa kasvuyhtiöiden parissa puhuvat puolestaan ja uskomme, että hän on juuri oikea henkilö johtamaan Supermetricsin kaupallista organisaatiota ja operaatioita. Olemme kasvattaneet Supermetricsin nollasta globaaliksi markkinajohtajaksi ja nyt on aika tuoda sisään lisää kokemusta seuraavaa kehitysvaihetta varten. Yhdistämällä vahvuutemme Supermetrics tulee saavuttamaan enemmän kuin yhden toimitusjohtajan johdolla”, Thuneberg kommentoi toimitusjohtajakumppaniaan.