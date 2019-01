Markkinointitoimisto Avidly ryhtyy tekoihin paremman huomisen puolesta – ehdotuksia teemasta haetaan yleisöltä

Markkinoinnin palvelutoimisto Avidly haluaa muuttaa huomista paremmaksi konkreettisilla teoilla. Yhtiö julkaisee #tomorrowbono-ohjelman, jossa ihmiset saavat ehdottaa, mikä asia Suomessa kaipaisi muutosta tai säilyttämistä. Valittavalle kohteelle Avidly lupaa veloituksetta työaikaansa, huomiota ja väsymätöntä ponnistelua muutoksen aikaansaamiseksi.

Yhteiskunnalliset muutokset ovat yrityksille mahdollisuus. Liian usein ne jäävät kuitenkin vain puheen asteelle. 11 paikkakunnalla Suomessa toimiva markkinointitoimisto Avidly aikoo vuoden 2019 aikana muuttaa yhtä yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa paremmaksi.

– Avidlyssä muutos ja kehitys ovat liiketoiminnan ytimessä. Niistä on helppo puhua mutta paljon haastavampaa on yrittää tehdä asioille jotakin. Me halusimme yhtiönä ryhtyä toimeen, kertoo tuore toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Avidly pyytää nyt ehdotuksia yhteiskunnallisesti merkittävästä kohteesta, joka tulee näkymään yhtiön toiminnassa koko vuoden. Avidly lupaa kohteelle työaikaansa sekä tulee edistämään kohteen asiaa verkostoissaan. Ratkaisu tämän hetken merkittävimmästä yhteiskunnallisesta epäkohdasta haluttiin antaa yleisön käsiin.

– Teemme työtä yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, avoimesti ja läpinäkyvästi. Halusimme ottaa heidät mukaan myös ohjelmamme päätöksentekoon, kertoo yhtiön luova johtaja Risto Etelämäki.

Vastuullisuus on kannattavaa liiketoimintaa

Tomorrowbono-ohjelmalla Avidly haluaa rakentaa parempaa huomista meille kaikille. Etelämäki huomauttaa, että sillä rakennetaan myös Avidlyn toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen.

– Tämä on todellista strategista työtä. Toimimalla vastuullisesti lisäämme asiakkaidemme ja henkilöstömme sitoutumista sekä rakennamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olisi paljon vaarallisempaa jäädä yhteiskunnallisten ilmiöiden ja keskusteluiden ulkopuolelle, painottaa Etelämäki.

Vastuullinen toiminta ja kantaaottavuus ovat tänä päivänä yhä keskeisempi osa yritysten missiota. Myös Avidlyssä ajatellaan, että yritysten tulee osallistua vuoropuheluun ja vaikuttamiseen.

– Maailmalla menestyneimmät yritykset ottavat rohkeasti kantaa ja toimivat näkyvästi yhteiskunnallisten teemojen puolesta. Suomessa tätä ei olla vielä paljonkaan nähty. Haluamme toimia tässä edelläkävijänä, sillä yritysten kautta on mahdollisuus saada aikaan todellista muutosta.

Hakemukset 22.2. mennessä

Muutoskohdetta saa kuka tahansa ehdottaa sivulla www.tomorrowbono.fi 22.2. asti. Ehdotettava kohde voi olla järjestö, yritys, yhteisö tai vaikka yksittäinen henkilö – asia on tärkein.

Valitsemalla yhden kohteen koko vuodeksi Avidly tähtää konkreettisen, isomman muutoksen aikaansaamiseen. Avidly tarjoaa käyttöön on Suomen monipuolisimman, yli 250 hengen markkinoinnin ja viestinnän osaamisen. Ilmiön taakse pyritään kokoamaan laajemminkin väkeä.

– Tomorrowbono-ohjelma ei ole yksittäinen pro bono -työ tai kampanja. Haluamme rakentaa isomman ilmiön, joka tuo yhteen meidät, asiakkaamme, henkilöstömme ja sidosryhmämme saman asian ympärille, kertoo Etelämäki.

Kohde julkaistaan helmikuun lopussa ja yhtiö tulee kertomaan Tomorrowbono-ohjelman etenemisestä säännöllisesti omissa kanavissaan.