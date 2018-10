Markkinointiyhtiö Avidly on #tomorrowbound - autamme asiakkaitamme menestymään myös huomenna

Markkinoinnin palveluyhtiö Zeeland Family on tänään ottanut käyttöön uuden nimensä Avidly. Samalla uudistuivat yhtiön asiakaslupaus ja brändi.

Avidly muodostui, kun suomalainen Zeeland Family osti pohjoismaiset yhtiöt Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ja yhdisti ne kaikki yhteisen brändin alle.

Uudessa yhtiössä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla päämäärätietoinen, tuloshakuinen markkinointi sekä seikkailunhaluinen luova työ. Näiden kahden liitto on ainutlaatuinen yhdistelmä, joka tiiviistyy yhtiön asiakaslupaukseen: #tomorrowbound.

– Päämäärän, mitattavan tavoitteen, asettaminen on aina kasvun perusta. Seikkailu puolestaan on luovuutta, uusien asioiden löytämistä, innovointia, kokeilemista ja vanhojen konventioiden hylkäämistä. Jos haluamme vaikuttaa tunteisiin, tämä on välttämättömyys. Huomista ei rakenneta eilisen opeilla, yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto korostaa.

– Kyse on tavastamme ajatella ja toimia. Elämme vahvasti tässä hetkessä, mutta teemme oikeita asioita huomispäivää varten. Katsomme aina vähän kauemmas ja autamme asiakkaitamme varmistamaan menestyksensä myös huomenna. Sitä on #tomorrowbound.

Avidly tarjoaa Pohjoismaiden monipuolisimman valikoiman markkinoinnin osaamista. Se yhdistää strategiatyön, luovan suunnittelun, monikanavaisen sisällöntuotannon, viestinnän, digitaaliset palvelut, inbound-markkinoinnin sekä mediapalvelut tulevaisuuteen suuntaavaksi kokonaisuudeksi.

– Me olemme yksi niitä harvoja toimistoja, jotka voivat aidosti palvella asiakasta tämän haasteissa näin kokonaisvaltaisesti. Emme koskaan ripustaudu yksittäisiin keinoihin vaan välineet valitaan aina tavoitteen mukaan.

Avidly toimii paikallisesti lähellä asiakkaitaan mutta on samalla globaali, kansainvälinen markkinoinnin palveluyhtiö. Kaikkiaan yhtiö toimii 15 paikkakunnalla, joista 10 on Suomessa.

– Yhä useammalle Pohjoismaiselle asiakkaallemme markkinoinnin pelikenttä on maailma. Me pystymme auttamaan heitä, koska olemme maailman johtavia HubSpot -kumppaneita ja kansainvälisen AMIN-verkostomme kautta tavoitamme kaikki mantereet, sanoo Airisto.

#Tomorrowbound-ajatteluun kuuluu vahvasti myös näkemys, että huominen rakennetaan yhdessä - yhdessä eri ammattilaisten ja maiden kesken sekä yhdessä asiakkaan kanssa.

– Markkinointi palveluna on yhtiömme strategian keskiössä. Jo lähes puolet asiakkaistamme on jatkuvien markkinoinnin palveluiden piirissä. Emme tee yhteistyötä vain projektina vaan enenevässä määrin jatkuvana kokonaisvaltaisena kumppanuutena, jossa tähyämme huomiseen yhdessä asiakkaan kanssa.



Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Avidly Oyj, puh. 040 566 1331, tuomas.airisto@avidlyagency.com