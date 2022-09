Markku Mantilan romaani päättää vaikuttavasti kotiseutuaan – Peräseinäjoen ihmisiä muutosten keskellä – kuvaavan trilogian

Kyseessä on itsenäinen päätösosa Markku Mantilan Peräseinäjoki-trilogialle, joka alkoi esikoisteoksessa On toinenkin polku taivaaseen (2018) ja jatkui teoksessa Joku voisi kutsua sitä kohtaloksi (2020).

Vain se on varmaa, että jokaisella polulla on loppunsa

Uusi aika on tullut. Suomi on avautunut maailmalle. Kaikille se ei sovi. Idyllisen maaseudun sijaan näkymänä on usein hylätty talo, villiintynyt pelto tai nurmettunut tie. Mantilanmäen värikkäät hahmot puntaroivat ikääntyessään tekemiään valintoja. Oikean ja väärän välinen raja on sittenkin pelkkä veteen piirretty viiva.

Trilogian aikaisemmista kirjoista sanottua:

”Mantilan kerronta on tiivistä, värikästä ja sujuvaa. Kun hahmot on esitelty, lävähtää lukijan sielunmaisemaan henkilösuhteiden verkko. Juuri kun tottuu Mantilan piirtämiin ihmishahmoihin, nurkan takana odottaa yllätys. Romaani tempaa mukaansa.” – Keskipohjanmaa

"Erikoinen esikoisromaani kuvaa Peräseinäjoen vähäistä sivistyneistöä: varsinkin 1970-luvun politiikan analyysi tekee vaikutuksen." – Helsingin Sanomat

”Runsas ja värikäs henkilögalleria tarjoa persoonallisia tyyppejä, joiden kanssa ei aika käy pitkäksi. Mantila pumppaa kohtauksiin sellaista otetta ja jännitettä, että niistä syntyisi helposti elokuvaa.” – Turjan tarinaa -blogi

Markku Mantila on varttunut Peräseinäjoella ja Seinäjoella. Hän on Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja. Lisäksi Mantila on muun muassa työskennellyt Kalevan ja Pohjalaisen päätoimittajana, diplomaattina, valtioneuvoston viestintäjohtajana sekä Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäällikkönä.

Markku Mantila: Nurmettuva tie, päättyvä polku (Docendo 2022), sidottu, 514 sivua.

